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Le jeune milieu de terrain du Bayern Munich, Tom Bischof, s’est réjoui d’avoir orchestré le jeu lors de la victoire 6-1 contre Magdeburg en Coupe d’Allemagne. Auteur d’une superbe passe décisive pour Michael Olise, Bischof a salué le soutien du public à l’Allianz Arena.

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La nouvelle génération guide le Bayern vers la qualification en coupe

Tom Bischof faisait partie des jeunes talents titularisés lors de la victoire 6-1 du Bayern Munich contre Magdebourg au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne. Bischof évoluait aux côtés de Lennart Karl dans un milieu de terrain remanié.

Bischof s’est immédiatement illustré en trouvant Ismael Saibari d’une belle passe, avant que ce dernier ne serve Michael Olise pour l’ouverture du score.

David Santos Daiber est également entré en jeu et a inscrit son premier but en équipe première pour le club.

Bischof salue l’opposition de Magdebourg et le soutien du public

Revenant sur sa prestation, Bischof a reconnu que Magdebourg avait mis le Bayern en difficulté dans l’axe en début de match. « Nous savions qu’ils avaient de la qualité et qu’ils jouaient bien au football », a déclaré Bischof.

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« Ils ont essayé de nous presser partout sur le terrain. Ce n’est pas si facile, mais nous nous y attendions. »

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« Au bout du compte, c’est une victoire amplement méritée pour nous. C’est tout simplement un plaisir de jouer devant les supporters. Ils nous soutiennent toujours, et c’est formidable de jouer à l’Allianz Arena », a-t-il ajouté.

L’entraîneur adjoint Danks souligne la maîtrise du Bayern en seconde période

L’entraîneur adjoint Aaron Danks a salué la capacité des jeunes joueurs à s’adapter au pressing de Magdebourg après la pause. « En seconde période, nous avons trouvé notre rythme, ce qui nous a permis de prendre le contrôle du match », a observé Danks.

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« Je suis vraiment heureux ce soir, mais cela n’a pas été facile. »

La qualité des passes de Bischof et le dynamisme offensif de Karl ont été décisifs pour déjouer l’organisation défensive de Magdebourg.

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Les jeunes talents prêts à jouer le Klassiker

Après avoir réussi leur test en coupe, Bischof et les jeunes talents du Bayern restent prêts à être sollicités pour le choc de samedi contre le Borussia Dortmund.

L’esprit d’équipe qui règne parmi les jeunes joueurs continue d’offrir au Bayern davantage de possibilités pour faire tourner son effectif.

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Le Bayern se concentre désormais entièrement sur les trois points à prendre lors du Klassiker.