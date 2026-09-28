Jetro Willems (32 ans) était libre de tout contrat depuis son départ du NEC cet été, mais il reste à voir s’il souhaite encore poursuivre sa carrière de joueur. Le Sparta Rotterdam annonce que Willems rejoint avec effet immédiat le staff des moins de 16 ans en tant qu’entraîneur.

Il le fait dans le cadre de sa formation d’entraîneur. « Jetro Willems, qui est passé par le centre de formation du Sparta et a disputé seize matches avec l’équipe première, rejoint avec effet immédiat les U16 dans le cadre de sa formation d’entraîneur », a écrit le club sur X.

Après une saison au NEC, Willems s’est retrouvé libre de tout contrat, mais on ne sait pas s’il est toujours à la recherche d’un nouveau défi en tant que joueur.

Il avait toutefois déjà fait savoir l’an dernier, lors de son arrivée à Nimègue, qu’il trouvait le métier d’entraîneur très intéressant. « Je connaissais déjà l’entraîneur depuis un certain temps, avant qu’il ne m’emmène en Espagne. Nous parlions régulièrement football et nous partageons les mêmes idées », avait-il déclaré à Voetbal International au sujet de Dick Schreuder.

« Quand il était encore entraîneur du PEC, nous étions déjà souvent en contact », a ajouté Willems. « Visiblement, il voyait quelque chose en moi, haha. Je parle assez souvent avec des entraîneurs, vous savez. Je trouve ça intéressant. »

Le choix du Sparta U16 constitue ainsi un premier pas concret vers un possible avenir sur le banc. Willems dispose en outre, grâce à sa longue carrière au plus haut niveau, de l’expérience nécessaire pour transmettre ce savoir à de jeunes joueurs.

Le latéral gauche a notamment joué pour le PSV, l’Eintracht Francfort, Newcastle United et a porté à 22 reprises le maillot de l’équipe des Pays-Bas.