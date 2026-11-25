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Bien qu'il ait marqué et contribué à la large victoire du FC Barcelone face à Sabah, Gabriel Jesus a tenu après la rencontre un discours sincère, aux antipodes de l'euphorie de la victoire. Il y révèle ses véritables sentiments et la difficulté de son rôle de remplaçant qui attend sa chance dans une équipe remplie de stars.

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Le Barça a balayé le club azerbaïdjanais 4-1 à Bakou, lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, à l'occasion du plus long déplacement européen des Blaugrana cette saison. Anthony Gordon, Adeyemi et Jesus ont saisi l'opportunité offerte par Hansi Flick pour marquer et mener l'équipe à la victoire.

Après la rencontre, l'attaquant brésilien a déclaré, dans des propos relayés par le quotidien espagnol Mundo Deportivo : « La Ligue des champions est toujours difficile, surtout face à ce genre d'équipes, qui sont encore plus motivées quand elles affrontent Barcelone. Jouer ici n'est pas facile. »

Il a ajouté que les nombreux changements opérés par Flick pour donner leur chance aux joueurs qui ne jouent pas régulièrement avaient compliqué la tâche de tout le monde, précisant qu'il faisait partie de ces joueurs puisqu'il n'avait pas pris part aux derniers matchs : « Avec les changements, et avec des joueurs qui ne jouent pas régulièrement, c'est difficile pour tout le monde. Nous avons gagné et je suis très content de mon but, mais je ne suis pas totalement satisfait de ma performance. »

Jesus a expliqué que le Barça avait souffert en début de match et que tous les joueurs avaient du mal à trouver leurs repères lorsqu'ils ne sont pas au top physiquement : « Quand tu joues avec des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu, il est plus difficile de trouver des solutions pendant le match. C'était plus compliqué au début, mais nous avions beaucoup de respect pour eux. Nous avons eu de nombreuses occasions, ça fait partie du jeu. »

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Malgré son insatisfaction quant à sa performance, l'attaquant du Barça s'est montré très compréhensif vis-à-vis de sa situation au sein de l'équipe, affirmant qu'il sait que son rôle est différent et qu'il essaie de s'adapter et d'attendre patiemment.

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« Nous sommes ici, à Barcelone, pour améliorer l'équipe. Personnellement, je comprends ma situation et j'essaie de m'adapter. S'entraîner sans jouer, c'est dur, même si certains pensent le contraire. J'ai toujours envie de jouer, mais Rafa est au sommet de sa forme et je ne peux rien dire. Je dois simplement attendre ma chance », a-t-il assuré.

Il a poursuivi : « C'est un rôle très important, car j'ai toujours envie de marquer. Je suis le numéro 9 du Barça, et même si je sais que mon rôle est différent, je veux continuer à avoir des occasions et suffisamment de minutes pour bien jouer. Je n'étais peut-être pas à mon meilleur niveau aujourd'hui, mais j'ai réussi à marquer. »

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Il a conclu en évoquant son rôle d'avant-centre : « Je suis un véritable avant-centre et j'aime toujours marquer des buts. J'espère continuer à travailler dans ce sens. C'est la vie, c'est le football. »

Les propos de Jesus confirment que la concurrence au sein du Barça est devenue féroce et que chaque joueur, même lorsqu'il marque, en veut toujours plus et cherche à prouver qu'il mérite une place de titulaire dans le onze de Flick, lors d'une saison où le club catalan semble déterminé à aller loin en Ligue des champions.