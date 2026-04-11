Le technicien portugais Jorge Jesus, à la tête d’Al-Nassr, a tenu des propos controversés malgré la victoire 2-0 de son équipe face à Al-Akhdoud, samedi soir lors de la 28^e journée du championnat saoudien Roshen.

Grâce à ce succès, Al-Nassr totalise 73 points et conserve la première place, tandis qu’Al-Akhdoud reste bloqué à 16 unités, à la 17e position. L’écart entre « Al-Alamy » et Al-Hilal, son dauphin, est ainsi réduit à 5 points, alors que la compétition entre dans sa phase décisive.

« Ce qui est étrange, c’est que personne ne m’ait interrogé aujourd’hui sur l’arbitrage ! », a déclaré Jesus lors de la conférence de presse d’après-match. Mohamed Simakan a reçu un carton jaune injustifié, un avertissement à un joueur d’Al-Akhdoud a été ignoré et un penalty évident ne nous a pas été accordé. Je me demande donc : pourquoi les erreurs d’arbitrage sont-elles toujours dirigées contre nous ? »

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L’entraîneur portugais a ajouté : « Nous sommes bien conscients que nous entrons dans une phase difficile, car la lutte pour le titre de champion fait rage entre plusieurs équipes, mais le plus important est que Al-Nassr réalise une saison exceptionnelle et fasse preuve d’une forte personnalité, ce qui manquait à l’équipe par le passé. »

Il a poursuivi : « Enchaîner 14 victoires consécutives est extrêmement important, surtout à ce moment décisif de la saison, où nous cherchons à poursuivre cette série positive jusqu’au bout. »

Jésus a conclu : « Nous avons ouvert le score rapidement, car notre objectif était clair : la victoire. Six finales nous attendent, et nous devons conserver la première place et rester concentrés pour remporter le titre. »