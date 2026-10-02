Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, n'a pas été la première victime de la colère de son compatriote Cristiano Ronaldo au cours de la saison actuelle, puisqu'il a été précédé par l'Australien Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr.

Ronalno avait quitté le camp de la sélection portugaise dans la capitale danoise, Copenhague, avant-hier mercredi, après un désaccord avec son entraîneur Jorge Jesus, en raison de sa non-participation au match face à la Norvège lors de la deuxième journée de la Ligue des nations.

Le journaliste réputé Guillem Balague a affirmé, dans un message publié sur son compte personnel sur le site « X », que Ronaldo s'était déjà rebellé contre Postecoglou, au cours de la saison actuelle de la Roshn Saudi League.

Cela s'est produit le 25 août dernier, lors de la troisième journée de la Roshn League, lorsqu'Al-Nassr a renversé son retard face à Al-Ettifaq, qui menait par deux buts à zéro en première mi-temps, pour l'emporter sur le score de 3-2 après la sortie de Ronaldo en seconde période.

Selon Balague, Ronaldo a souffert en première mi-temps et en est sorti seul et en colère à l'issue de celle-ci, pour être remplacé au début de la seconde période, ce qui l'a poussé à quitter entièrement le terrain sans s'asseoir sur le banc des remplaçants.

Le journaliste réputé a précisé que Postecoglou n'avait pas évoqué cette affaire lors de la conférence de presse d'après-match, et que celle-ci est restée secrète jusqu'à présent.

Rappelons que Ronaldo a disputé 7 matchs avec Al-Nassr en Roshn League et en Ligue des champions d'Asie Elite depuis le début de la saison actuelle, au cours desquels il a réussi à inscrire 3 buts, sans délivrer la moindre passe décisive.







