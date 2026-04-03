Al-Nasr a réalisé un exploit historique dans le championnat professionnel Roshen, après avoir battu Al-Najma 5-2 lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes vendredi soir dans le cadre de la 27e journée de la compétition, confirmant ainsi le retour en force du « Club mondial » et la poursuite de ses performances exceptionnelles cette saison.

Les hommes de l'entraîneur portugais Jorge Jesus ont porté leur total à 70 points en tête du classement de la Ligue Roshen, creusant ainsi l'écart avec Al-Hilal à 6 points pour le moment.

Selon le site de statistiques de football « Opta », Al-Nassr a égalé sa plus longue série de victoires consécutives en Ligue Roshen depuis le début de l'ère professionnelle lors de la saison 2008-2009.

Al-Nassr a remporté 13 victoires consécutives, réitérant ainsi son exploit réalisé entre novembre 2013 et février 2014.

Cette série de succès est à mettre au crédit de l’entraîneur portugais Jorge Jesus, qui a redonné à Al-Nasr son caractère de « géant » en lui permettant de remporter des victoires et de faire preuve de constance face à des défis difficiles depuis qu’il a pris ses fonctions au début de la saison en cours.

Al-Alamy espère poursuivre son parcours vers la reconquête du titre de la Ligue Roshen, alors que le match contre Al-Najma a vu briller la star portugaise Cristiano Ronaldo, auteur de deux buts, après son retour sur le terrain.