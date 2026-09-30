Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a démenti l'existence de toute crise avec sa star Cristiano Ronaldo, affirmant que ce qui a été évoqué est « une affaire qui n'existe pas ».

Jorge Jesus a déclaré ce mercredi, lors d'une conférence de presse avant le match contre le Danemark prévu demain, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des nations : « Il se dit beaucoup de choses à ce sujet au Portugal, au point que je ne comprends pas ce qui se passe. Mais il n'y avait rien à discuter. »

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Le sélectionneur a ajouté : « Eux, les médias portugais, m'ont pour ainsi dire forcé à parler avec Cristiano, au sujet d'une situation qui n'existait absolument pas. »

Et de poursuivre : « J'ai dit à Cristiano : il se dit beaucoup de choses à ce sujet au Portugal... Et Cristiano m'a répondu : je suis là pour que tu décides. Si tu veux que je joue, je jouerai. Et si tu ne veux pas que je joue, je ne jouerai pas. Et si tu me veux en tribunes, j'irai en tribunes. »

Jorge Jesus a enchaîné : « Nous avions déjà tout réglé après le dîner. Il n'y avait même pas de problème. »

« Un refus de s'entraîner »

Interrogé sur le fait de savoir si la star d'Al-Nassr avait refusé de s'entraîner, Jorge Jesus a répondu : « Non, il n'a pas refusé de s'entraîner. Cristiano s'est entraîné en salle de musculation, a effectué des exercices de mobilité sur le terrain, puis a suivi des exercices de renforcement musculaire à l'hôtel. »

Il a complété : « C'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il s'entraînera, venez assister à la séance d'entraînement et vous le verrez. Et je ne parle pas seulement de Cristiano : croyez-vous vraiment qu'un joueur de la sélection puisse refuser de s'entraîner ? Pas seulement au Portugal, mais dans n'importe quelle sélection. C'est ce que je voulais clarifier. »

Les déclarations de Jorge Jesus sont intervenues après ce qui avait été évoqué au sujet de la colère de Ronaldo, en raison de son absence lors de la victoire face à la Norvège (2-1), dimanche dernier, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des nations.

« Il Dottore » n'a pas participé au match — pas même depuis le banc des remplaçants — et ne s'est pas non plus entraîné avec ses coéquipiers lundi et mardi. Jorge Jesus avait expliqué avant la rencontre qu'il prévoyait de le faire jouer, mais qu'il était peu probable qu'il soit titulaire.

Après le coup de sifflet final à Oslo, Ronaldo s'est dirigé directement du banc des remplaçants vers le tunnel, sans se joindre à ses coéquipiers pour saluer les supporters portugais présents au match.



