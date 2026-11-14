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Jorge Jesus, l'entraîneur du Portugal, a affirmé que Cristiano Ronaldo restera une légende de l'histoire du football portugais, insistant sur l'importance de son soutien continu aux nouvelles générations.

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Jorge Jesus s'est exprimé lors de la conférence de presse consacrée au match face au Danemark, prévu au stade municipal de Braga, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des nations.

La sélection du Portugal avait déjà assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, et il ne lui manquait plus qu'un seul point pour s'adjuger la première place du groupe 1 de la Ligue D.

Jorge Jesus a évoqué l'initiative de la Fédération portugaise de football relative à l'hommage rendu à Cristiano Ronaldo lors du match face au Danemark, déclarant : « Cela relève de la responsabilité de la Fédération portugaise, et plus précisément de ma direction du football et des affaires sportives, aux côtés du président de la Fédération. »

Il a ajouté : « Je trouve que cette idée est formidable, car personne ne peut oublier les 23 années que Cristiano a passées avec la sélection, ce qu'il a apporté et ce qu'il a représenté dans le monde du football, que ce soit avec la sélection ou avec les autres clubs. »

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Il a poursuivi : « Je n'ai pas travaillé avec Cristiano pendant une seule semaine, j'ai passé une année entière avec lui, et c'est pourquoi je connais bien son importance, non seulement pour les nouveaux joueurs, mais aussi pour les jeunes du monde entier. »

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Il a continué : « Je pense que c'est une idée formidable de continuer à ne pas oublier qu'il est une légende du football portugais. Je ne sais plus ce qui va se passer, lui seul le sait. »

Au sujet des options offensives disponibles en l'absence de Cristiano Ronaldo, et de son avis sur Gustavo Varela et Fábio Silva, Jesus a déclaré : « Les deux joueurs possèdent des caractéristiques différentes. Gustavo Varela est un avant-centre pur, et il ressemble beaucoup à Gonçalo Ramos. »

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Il a précisé : « Fábio, lui, a une plus grande capacité de mouvement et sait mener une attaque tout seul. Comme je l'ai dit, il joue souvent avec le Borussia Dortmund comme second attaquant, et c'est pour cette raison que nous l'avons choisi dans la première liste, car nous avons estimé qu'il possédait des caractéristiques différentes de celles de Cristiano et de Gonçalo Ramos. »

Il a ajouté : « Les deux joueurs sont encore en train de s'adapter à la sélection, et moi aussi j'apprends à les connaître et je m'adapte à leurs qualités, car travailler avec eux au sein de la sélection diffère de la nature du travail de l'entraîneur du Borussia Dortmund, qui connaît ses joueurs mieux que moi, et c'est tout à fait normal. »

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Il a poursuivi : « Gustavo Varela réalise une bonne saison en Serie A, et il est le meilleur buteur de la compétition, qui figure parmi les cinq plus grands championnats d'Europe. »

Il a complété ses propos au sujet du duo en disant : « Tout dépend de la mesure dans laquelle je crois en leurs qualités, et en leur capacité à prouver ce qu'ils montrent déjà, à savoir que la sélection portugaise possède une grande qualité et une immense passion. »

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Quant à sa capacité à assumer la responsabilité des critiques et à être placé sous les projecteurs en cas de baisse des résultats, après le départ de Cristiano Ronaldo, Jesus a déclaré : « L'entraîneur est toujours l'un des principaux centres d'attention, selon moi, et je ne dis pas qu'il en est l'axe principal, mais il reste l'une des personnes vers lesquelles les regards se tournent. »

Il a continué : « Lorsqu'il s'agit de la sélection du Portugal, qui compte des joueurs de très haut niveau, le fait de ne pas atteindre les objectifs nous mettra sous pression, comme Bernardo l'a évoqué il y a un instant à propos de la nécessité d'atteindre la finale de la Coupe du monde. »

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Il a enchaîné : « Remporter le titre est différent du simple fait d'y parvenir, mais nous devons atteindre la finale. Le Portugal a déjà remporté le Championnat d'Europe, et c'est pourquoi la sélection joue toujours pour la victoire. »

Jesus a conclu : « Au cours des dernières années de ma carrière d'entraîneur, j'ai eu l'habitude de mener des équipes à la conquête de titres. Et si tu ne remportes pas les trophées, l'entraîneur devient le centre des critiques et assume la responsabilité des aspects négatifs. »