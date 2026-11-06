Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a largement ouvert le dossier Cristiano Ronaldo lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce vendredi, après l'annonce de sa première liste depuis la retraite internationale du capitaine de la sélection, affirmant qu'il n'était pas informé au préalable de la décision du joueur et qu'il avait l'intention de le convoquer pour disputer les matches de la Ligue des Nations.

La retraite de Ronaldo, hier jeudi, est intervenue après plusieurs semaines d'une grave crise avec Jesus, qui avait débuté lorsque le capitaine du Portugal a quitté le rassemblement de la sélection à Copenhague, en octobre dernier, sans autorisation, pour protester contre de précédentes déclarations du sélectionneur, avant d'être suspendu par la Fédération portugaise.

Et bien que la crise semblait en voie de résolution, Ronaldo a surpris tout le monde en annonçant sa retraite internationale à peine 24 heures avant le dévoilement de la nouvelle liste du Portugal, en préparation de la trêve de novembre.

Jesus s'est exprimé durant la conférence sur les détails de la décision, sur sa relation avec Ronaldo et sur la question de savoir s'il s'attendait à ce que le joueur poursuive avec la sélection.

Jesus emprunte les mots de Ronaldo : « Nous visons le renouvellement et l'avenir »

Jesus a entamé son propos en évoquant les nouveaux noms qu'il a intégrés à la liste du Portugal, qui compte sept nouveaux joueurs, reprenant dans le même temps les mots de Ronaldo sur l'avenir et le renouvellement.

Il a déclaré, dans des propos rapportés par le réseau RMC : « Concernant la liste, il y a sept nouveaux joueurs. J'espère que ces joueurs prouveront avec leurs clubs qu'ils affichent le niveau qui correspond à une convocation en équipe première, en particulier les cinq joueurs qui faisaient partie de la sélection des moins de 21 ans. »

Il a ajouté : « Et pour emprunter les mots de Cristiano, nous visons le renouvellement, l'avenir et la sélection portugaise. C'est le prisme à travers lequel nous envisageons les choses. »

« Bien sûr que je pensais qu'il reviendrait » : Jesus révèle sa surprise

Jesus a reconnu qu'il s'attendait à ce que Ronaldo poursuive avec la sélection, et qu'il envisageait même de le convoquer et de s'entretenir avec lui avant que le joueur n'annonce sa décision de prendre sa retraite.

Il a déclaré : « Quant à la situation actuelle de Ronaldo, ce qui s'est passé dans le passé ne m'intéresse pas. Bien sûr que je pensais qu'il reviendrait, et j'envisageais de le convoquer et de m'entretenir avec lui. Mais je dois le respecter. Il a décidé que le moment était venu de quitter la sélection. Tôt ou tard, cela allait arriver. »

Il a précisé : « Il a estimé que c'était le meilleur moment pour partir. Et je dois respecter sa décision, sans jamais oublier ce qu'il a représenté pour le Portugal et ce qu'il représente encore, ainsi que le symbole qu'il incarne pour les jeunes joueurs qui débutent leur carrière. Ce sont deux choses totalement différentes. »

« Je l'ai appris en même temps que vous » : Jesus dément en avoir eu connaissance au préalable

Jesus a affirmé qu'il n'avait reçu aucune notification préalable de Ronaldo concernant la décision de prendre sa retraite, expliquant qu'il l'avait appris au même moment que tout le monde.

Il a déclaré : « Je l'ai appris au même moment que vous tous. J'ai été informé de sa décision hier jeudi, comme vous le savez, après la vidéo qu'il a réalisée et le communiqué qu'il a publié. Jusqu'à ce moment-là, je ne savais rien. »

Il a poursuivi : « Il jouait et marquait des buts, et c'était un joueur comme les autres joueurs de mon équipe. »

« Mon nom restera associé à son départ » : Jesus évoque l'héritage de Ronaldo

Le sélectionneur portugais a reconnu que son nom resterait associé à la décision de Ronaldo de mettre un terme à sa carrière internationale, quel qu'ait été le moment de cette décision.

Il a déclaré : « Je n'ai pas essayé de parler avec Cristiano. Le départ de Cristiano Ronaldo de la sélection aurait, quoi qu'il arrive, laissé une empreinte sur ma période en tant que sélectionneur, qui s'étend sur quatre ans, jusqu'en 2030. »

Il a ajouté : « Si cela ne s'était pas produit durant ce rassemblement, il aurait pu prendre la décision à un autre moment, s'il avait estimé que c'était le bon moment. Cela aurait pu se produire à n'importe quelle étape de la Ligue des Nations. Dans tous les cas, mon nom restera associé au départ de Cristiano Ronaldo, à moins qu'il ne rejoue en 2030. »

« Je n'avais aucune rancune à son égard » : Jesus révèle qu'il allait convoquer Ronaldo

Jesus a affirmé qu'il avait effectivement l'intention de convoquer Ronaldo, insistant sur le fait que ses décisions précédentes ne découlaient d'aucun différend personnel avec le capitaine du Portugal.

Il a déclaré : « Si je dis que j'envisageais de le convoquer, c'est parce que je pensais qu'il poursuivrait le projet de la Ligue des Nations. Je n'avais aucune rancune à son égard. »

Il a précisé : « Pourquoi ? Parce que toutes mes décisions ont été prises dans l'intérêt de l'équipe. En tant que sélectionneur, j'ai toujours défendu ce qui était le mieux pour l'équipe. Et je suis en paix avec ma décision. »

Jesus perd patience face aux questions sur Ronaldo

Alors que les journalistes continuaient à poser des questions relatives à Ronaldo, Jesus a semblé agacé par la répétition du sujet et a déclaré clairement : « Ce sujet a déjà été abordé, et je n'en parlerai pas de nouveau. Si vous voulez parler de la non-convocation de Ronaldo, pas de problème. Ce point a déjà été traité. »

Mais le sélectionneur a de nouveau insisté : « Nous revenons encore une fois au même sujet. Je ne parlerai plus de ce sujet. Si vous voulez demander pourquoi Cristiano n'est pas là, ou s'il pensait qu'il serait convoqué... oui, il le pensait. Mais ce dont j'ai parlé n'est plus le sujet. Le sujet, ce sont ces 28 joueurs et la décision de Cristiano, que nous devons tous respecter. C'est un symbole. J'en ai déjà parlé hier, et je ne répéterai pas ce que j'ai dit. »

Jesus refuse de commenter la position du président de la Fédération

Le sélectionneur du Portugal a refusé de se livrer à une évaluation de la position de Pedro Proença, le président de la Fédération portugaise, qui était au courant de la décision de Ronaldo avant son annonce, affirmant que cela ne le concernait pas en tant que sélectionneur de l'équipe nationale.

Il a déclaré : « Cristiano aurait certainement dû rester durant mon mandat en tant que sélectionneur de la sélection. C'était une évidence. »

Il a ajouté : « Quant à la position du président, et dans la mesure où je suis sélectionneur et directeur de l'équipe nationale, je ne commenterai pas ce qu'il peut ou doit faire. Ce n'est pas envisageable. »

« Je ne sais pas pourquoi il a pris cette décision » : Jesus ignore la raison de la retraite de Ronaldo

Interrogé de nouveau sur les raisons qui ont poussé Ronaldo à prendre sa retraite, d'autant que le joueur avait écarté cette idée il y a environ un mois après son départ du rassemblement de la sélection, Jesus a affirmé qu'il ne savait pas ce qui l'avait amené à changer de position.

Il a déclaré : « Vous devez le lui demander à lui... Ce dont je suis absolument certain, c'est que Cristiano a travaillé avec moi pendant un an à Al-Nassr. Nous étions heureux dans notre club, et nous avons été champions. Je respecte sa décision. »

Il a ajouté : « Il serait toujours resté à mes côtés durant toutes les années où nous étions censés travailler ensemble. La décision lui appartenait. Je ne sais pas pourquoi il a pris cette décision. »

Il a poursuivi : « Ce que je sais, c'est qu'il savait que son heure approchait, et qu'il devait choisir. Et il a choisi. Lui seul peut répondre à cette question mieux que moi. »

« Je ne lui ai pas parlé parce que j'avais l'intention de le convoquer »

Jesus a également expliqué pourquoi il n'avait pas pris contact avec Ronaldo avant l'annonce de sa retraite, affirmant que son plan était de lui donner la possibilité de revenir en sélection, puis de s'entretenir avec lui.

Il a déclaré : « Je n'ai pas parlé avec Ronaldo parce que j'envisageais de le convoquer. Et à partir de ce moment-là, j'aurais eu le temps de m'entretenir avec lui. »

À propos de ses responsabilités avec la sélection après le départ de Ronaldo, il a déclaré : « Ma responsabilité avec la sélection va-t-elle changer ? La responsabilité reste la même, car la responsabilité du Portugal, c'est de gagner. Le fait que Cristiano ne soit plus avec la sélection ne nous confère ni une responsabilité plus grande ni une responsabilité moindre. La responsabilité sera la même. »

« J'ai peut-être précipité les choses, mais ce n'est pas à cause de moi »

Jesus a refusé d'endosser la responsabilité d'avoir précipité la fin de la carrière internationale de Ronaldo, affirmant qu'il ne se sentait pas coupable de cette décision.

Il a déclaré : « Non... J'ai peut-être précipité les choses, mais ce n'est pas à cause de moi. Il pensait que la chose, quel que soit le nombre de convocations, finirait par se terminer. Et cela allait inévitablement arriver durant mon mandat. »

Il a ajouté : « Je ne me sens pas coupable de son départ. Je respecte sa décision, et par conséquent on ne peut pas ignorer son histoire. Et je ne l'ignorerai jamais, car il restera toujours un symbole. »

Jesus a conclu ses propos sur Ronaldo en déclarant : « En un an et demi, j'ai construit avec lui une amitié solide. Et sur le plan sportif, il a désormais pris une autre décision, et je la respecte profondément. »