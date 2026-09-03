Le Barça, dirigé par Hans Flick, a repris l'entraînement ce jeudi à la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí, après deux jours de repos, avec l'ajout d'un nouveau joueur de premier plan, quelques bonnes nouvelles et une surprise venue de l'académie des jeunes.

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Le Blaugrana, qui s'est imposé face au Rayo Vallecano sur le score de 5-2 lundi dernier, se prépare à affronter Valence dimanche prochain, lors de la quatrième journée du championnat d'Espagne, qu'il domine avec 9 points, à la différence de buts devant le Real Madrid.

Selon le journal « Mundo Deportivo », la nouvelle la plus marquante était l'arrivée de Gabriel Jesus, présenté officiellement mardi.

Après avoir terminé sa préparation de la saison avec Manchester City sans aucun problème, il a pu rejoindre l'équipe de Hans Flick dès le premier jour, après avoir retrouvé ses coéquipiers.

Il a foulé la pelouse du terrain Tito Vilanova en compagnie de Raphinha, João Cancelo et Hamza Abdelkarim et, après avoir touché l'herbe, il a levé les yeux vers le ciel, les bras tendus.

La bonne nouvelle est le retour de Gavi, qui a partiellement réintégré l'équipe après la blessure contractée lors du match face à Elche, où il avait été remplacé avant la fin de la première mi-temps en raison d'une contusion à la jambe droite qui avait suscité des inquiétudes quant à sa blessure.

Il a manqué les deux matches suivants contre l'Athletic Bilbao et le Rayo Vallecano, mais il devrait désormais figurer dans la liste de l'équipe pour le match de Mestalla.

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Enfin, de manière quelque peu surprenante, le jeune ailier Ivo Martínez, âgé de 17 ans, a pris part à la séance, alors que la plupart des joueurs du Barça Atlètic ont bénéficié d'un repos matinal après avoir disputé la finale de la Coupe de Catalogne, remportée par Sabadell sur le score de 2-1.