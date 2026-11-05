Jesús de Miguel inhumé ; Jesús Owono connaîtra la semaine prochaine la peine requise à son encontre

Jesús de Miguel a été inhumé jeudi. L’attaquant du CD Tenerife est mort mardi matin à l’âge de 30 ans après sa collision fatale avec le gardien du FC Andorra, Jesús Owono.

La journée a été chargée d’émotion à Navahermosa, la ville natale des parents et des grands-parents de De Miguel. Ses proches ont accueilli de nombreuses personnalités du monde du football, dont le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, et le président du Real Madrid, Florentino Pérez.

La journée a commencé par une cérémonie de recueillement au funérarium municipal, suivie d’une messe de funérailles. Les coéquipiers de De Miguel à Tenerife ont porté le cercueil jusqu’au cimetière municipal.

« En ces moments difficiles, nous tenons à remercier chaleureusement tout le monde pour les mots bienveillants et les marques d’affection que nous avons reçus depuis la mort de Jesús », a déclaré un représentant de la famille. « Les mots nous manquent pour vous remercier de chaque message, de chaque appel et de chaque geste d’affection que nous recevons. »

Prochains matchs GRA LaLiga 2 15:00 TEN

La sanction qu’encourt Owono n’est pas encore tout à fait claire. Par respect pour la famille de De Miguel, et sachant que les funérailles avaient lieu jeudi, la commission de discipline de la Fédération espagnole de football (RFEF) n’examinera que vendredi les événements survenus lors de Tenerife - Andorra. La sanction demandée sera connue la semaine prochaine.

Owono a publié un communiqué mercredi. « Ce sont les jours les plus difficiles de ma vie. J’ai du mal à trouver les mots justes et il m’est très difficile de comprendre ce qui s’est passé. Je ressens une immense douleur après la perte de Jesús. Mes pensées vont à lui, à sa famille et à tous ceux qui l’aimaient. »

« Je sais que de nombreuses questions seront soulevées. J’affronterai tout ce qui m’attend avec le plus grand respect. Pour le moment, honnêtement, je ne peux penser à rien d’autre qu’à Jesús et à la douleur que nous ressentons tous. Repose en paix, Jesús. »