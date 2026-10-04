Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a laissé la porte ouverte à un retour de Cristiano Ronaldo au sein de la sélection, affirmant que le capitaine de l'équipe est le seul maître de son avenir international, après son départ du rassemblement du Portugal à Copenhague durant la trêve actuelle.

Après la victoire face à la Norvège (2-1) et la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, Jesus a déclaré que le départ de Ronaldo du rassemblement n'était pas une crise, qualifiant ce qui s'est passé de « malentendu » facile à régler, et soulignant que toutes les possibilités restent ouvertes concernant le retour du capitaine du Portugal.

Il a ajouté, dans des propos à la chaîne RTP : « Je ne sais pas ce qui va se passer. Pour moi, tout est envisageable. C'est à Cris de décider de son sort. S'il joue et qu'il souhaite rejoindre la sélection lors de la prochaine convocation, pourquoi pas ? Il n'y a aucun ressentiment, ce n'était qu'un malentendu, et à mon avis, il est facile à régler. »

Il a poursuivi : « Quand est-ce que je réglerai l'affaire ? Je ne sais pas. Le match est terminé, et ce n'est qu'après que nous saurons comment les choses vont évoluer », un message clair indiquant que la porte de la sélection n'est pas fermée pour Ronaldo, malgré son départ du rassemblement avant la rencontre face à la Norvège.

Sur le plan sportif, Jesus s'est félicité de son début parfait à la tête de la sélection portugaise, après avoir signé 4 victoires lors de ses 4 premiers matches, soulignant que le plus important face à la Norvège était de décrocher la victoire et d'assurer la qualification, tout en reconnaissant que la rencontre n'avait pas été aussi difficile que le match contre le Danemark.

Le technicien portugais a déclaré : « 4 matches, 4 victoires. C'est un parcours que je n'attendais peut-être pas lorsque j'ai commencé, aussi grande que soit ma confiance en cette équipe », insistant sur la force de la sélection portugaise et sa capacité à atteindre ses objectifs, avant d'attendre les deux derniers matches et de définir la prochaine liste de convocation.