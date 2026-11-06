Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a dévoilé ce vendredi la liste des joueurs convoqués pour disputer les rencontres face au Danemark et au Pays de Galles en Ligue des nations, la première depuis l'annonce officielle de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo.

Outre Ronaldo, Francisco Conceição est absent en raison de la suspension de trois matches infligée par l'UEFA à la suite de son expulsion face à la Norvège, tandis que Nuno Mendes, le latéral du Paris Saint-Germain, est forfait pour blessure.

Jesus a par ailleurs écarté, pour un choix tactique, Gonçalo Inácio, qui figurait dans la première liste élaborée par le sélectionneur.

La liste compte 7 nouveaux noms par rapport aux choix précédents : Alberto Costa, António Silva, Mateus Fernandes, Carlos Forbs, Geovany Quenda, Rodrigo Mora et Gustavo Varela.

Alberto Costa et Gustavo Varela connaissent leur première apparition avec la sélection portugaise, tandis que Rodrigo Mora et Quenda avaient déjà rejoint les rassemblements de l'équipe première sous la direction de l'ancien sélectionneur Roberto Martínez, mais n'ont disputé aucun match international avec l'équipe première.

Le Portugal affiche un parcours parfait après ses victoires lors de ses quatre premières rencontres, s'assurant la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, et n'a besoin que d'un seul point pour remporter la première place du groupe.

Le Portugal pourrait même assurer la première place avant même la confrontation face au Pays de Galles, puisqu'il lui suffit d'éviter une défaite de plus d'un but face au Danemark lors du prochain match pour devancer son adversaire aux confrontations directes.

La liste du Portugal est la suivante :

Gardiens : Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting Portugal), Samuel Soares (Benfica).

Défenseurs : João Cancelo (Barcelone), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Bournemouth), Nuno Tavares (Lazio).

Milieux : Rúben Neves (Al-Hilal), João Palhinha (Benfica), Mateus Fernandes (Tottenham), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Real Madrid).

Attaquants : Pedro Neto (Chelsea), Rodrigo Mora (Roma), Francisco Trincão (Al-Ahli), Rafael Leão (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Carlos Forbs (Club Bruges), João Félix (Al-Nassr), Gonçalo Ramos (Milan), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Gustavo Varela (Monza).

Jesus dévoile les cinq cadres du Portugal après Ronaldo

Jesus a également révélé l'identité des cinq cadres de la sélection portugaise après la retraite de Ronaldo, soulignant que le choix repose sur le nombre de matches internationaux.

Le sélectionneur a déclaré lors de la conférence de presse, dont la chaîne RMC a rapporté les détails : « En sélection, ils sont choisis en fonction du nombre de leurs apparitions internationales. Actuellement, il y a cinq joueurs qui comptent le plus grand nombre de matches. Et le plus curieux, c'est qu'ils ont tous été mes joueurs dans les clubs que j'ai entraînés. »

Il a ajouté : « La même logique restera de mise. Après Cristiano, le joueur le plus capé est Bernardo Silva, suivi de Rúben Dias, puis João Cancelo, Rúben Neves et Bruno Fernandes. Pas nécessairement dans cet ordre, mais ce sont ces cinq-là les cadres. »