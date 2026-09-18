Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, s'est exprimé sur sa décision de convoquer Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, dans la liste de la « Seleção », en vue des première et deuxième journées de la Ligue des nations de l'UEFA.

Jesus s'apprête à diriger la sélection portugaise pour la première fois, après avoir pris les rênes en remplacement de l'Espagnol Roberto Martínez. Il entame ainsi sa nouvelle mission en convoquant un groupe des éléments les plus en vue de la sélection, au premier rang desquels figure Ronaldo, qui conserve toujours sa place au sein de l'équipe malgré son âge avancé.

Le technicien portugais a affirmé que le choix de Ronaldo ne reposait pas uniquement sur son passé, insistant sur le fait que le niveau du joueur lors des entraînements et des matchs sera le facteur déterminant de sa participation avec la sélection au cours de la prochaine étape.

Jesus a déclaré lors de la conférence de presse tenue ce vendredi, après l'annonce de la liste de la sélection portugaise : « S'il doit jouer, il tiendra son rôle. C'est sa performance qui compte. »

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Le technicien portugais a ajouté, en explicitant sa philosophie dans sa gestion de Ronaldo : « Le passé ne compte pas, mais l'ensemble de son parcours est pris en considération. C'est cependant la performance qui déterminera, pour lui comme pour tout le monde, les décisions que je dois prendre lors des matchs et des entraînements. »

Il a poursuivi : « Pour en revenir à Cris, c'est un joueur comme tous les autres. Si son niveau est bon, il jouera, et si ce n'est pas le cas, il ne jouera pas. C'est ainsi que je traite tout le monde. »

Dans le même temps, Jesus a souligné que Ronaldo occupe une place particulière en raison de sa carrière exceptionnelle, mais il a précisé que cela ne lui conférerait aucun avantage lorsqu'il s'agit de ses décisions techniques au sein de la sélection.

Il a déclaré : « Cris a-t-il une place différente ? Oui. Son parcours est différent, et il possède 5 Ballons d'or. Mais est-ce que cela influence mes décisions ? Non, pas du tout. »

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Jesus a conclu ses propos sur le capitaine d'Al-Nassr en disant : « Mais est-il différent des autres ? Oui, il est différent », en référence à la place historique qu'occupe Ronaldo dans le football portugais et mondial, tout en réaffirmant dans le même temps que la participation avec la sélection restera liée au niveau que le joueur affiche.

Les propos du nouveau sélectionneur du Portugal ne se sont pas limités à Ronaldo, puisqu'il a signalé la présence de 13 joueurs dans la liste avec lesquels il avait déjà travaillé, estimant que sa connaissance préalable de plusieurs éléments de la sélection constitue un facteur qui l'aide au début de sa mission, d'autant plus qu'il ne dispose pas encore d'un groupe de base totalement stable.

Jesus a complété ses déclarations : « Et cela m'aide, car je ne possède pas de base ou de groupe fondamental déjà prêt. La sélection va commencer à jouer, et c'est pourquoi il y avait, dans cette orientation, un certain nombre de joueurs qui étaient importants pour moi dans ma décision et mon choix. »

Au sujet du 1000e but, Jesus a déclaré : « Je pense que la probabilité que Ronaldo atteigne cet exploit se fera avec Al-Nassr et non avec le Portugal. »