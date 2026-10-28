Partager Suivez GOAL sur Google

L’ancien meneur de jeu de Manchester United, Jesse Lingard, devra s’entraîner à l’écart de ses coéquipiers des Corinthians dans les prochains jours après s’être blessé aux côtes au Brésil. Le milieu offensif de 33 ans fait actuellement l’objet d’un suivi médical quotidien étroit de la part des médecins du club, alors qu’il tente de retrouver sa pleine forme pour aider son équipe à se maintenir.

Publicité

L’Anglais souffre d’une douloureuse blessure aux côtes

Corinthians a annoncé mardi après-midi que son meneur de jeu anglais souffrait de légères fractures des sixième et septième côtes. Malgré cette blessure, l’ancien international anglais était déjà privé du match à domicile de vendredi soir contre Mirassol, en Brasileirão, en raison d’une suspension après avoir reçu son troisième carton jaune. Le vétéran entretiendra donc sa condition physique à l’écart du groupe tout en suivant un traitement adapté auprès du personnel médical du club.

Le club détaille le programme de rétablissement

Depuis son arrivée à São Paulo début mars, dans le cadre d’un contrat courant jusqu’en décembre 2026 et assorti d’une option pour 12 mois supplémentaires, Lingard joue régulièrement en Amérique du Sud. Cette saison, il compte une passe décisive en 19 apparitions en Série A brésilienne, ainsi qu’un but en huit rencontres de Copa Libertadores et un autre en quatre matches de Copa do Brasil.

Dans un communiqué officiel publié mardi, Corinthians a précisé : « L’attaquant Jesse Lingard souffre de légères fractures des sixième et septième côtes. Le joueur s’entraînera normalement dans les prochains jours, mais séparément du groupe. Le numéro 77 a déjà commencé un traitement intensif pour se rétablir et le département médical de Corinthians le réévaluera chaque jour afin de l’autoriser à reprendre l’entraînement avec le groupe. »

L’infirmerie est bien remplie au Brésil

Lingard est le dernier joueur de renom à rejoindre l’infirmerie à un moment crucial de la saison pour Clarence Seedorf, récemment nommé entraîneur principal, dont l’effectif est durement touché par les problèmes physiques.

Publicité Publicité

Son ancien coéquipier à Manchester United, Memphis Depay, est actuellement indisponible en raison d’un œdème à la cuisse droite, tandis que le milieu de terrain Raniele soigne une entorse du genou droit et que l’ancien défenseur central d’Arsenal Gabriel Paulista est absent à cause d’une élongation des adducteurs de la jambe gauche.

Outre ces problèmes musculaires et articulaires, les attaquants Zakaria Labyad et Kayke restent indisponibles et poursuivent chacun leur rééducation après une opération du genou.

La lutte pour le maintien attend le retour du meneur de jeu

À la 18e place du classement avec 33 points après 32 matches, l’équipe de Seedorf, en difficulté, compte deux points de retard sur l’Internacional, 16e, dans la lutte pour sortir de la zone de relégation. Pendant que ses coéquipiers recevront Mirassol vendredi sans lui, Lingard espérera revenir de blessure après avoir purgé sa suspension pour le derby crucial à São Paulo le 4 novembre. Une rencontre à domicile contre Botafogo suivra dans cette dernière ligne droite de six matches pour le maintien.