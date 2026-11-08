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Jeremy Doku a livré une analyse sans détour de la prestation de Manchester City après sa décevante défaite 3-1 sur le terrain de Nottingham Forest. L’international belge estime qu’une première période terne a laissé trop de retard à rattraper aux champions de Premier League au City Ground.

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City surpris par le départ canon de Forest

Le rythme de City a été perturbé presque immédiatement samedi, Forest prenant rapidement une avance confortable. Les locaux ont pleinement tiré parti de l’avantage du terrain en marquant deux fois dans les 18 premières minutes, par Jair Cunha et Liam Delap, ancien joueur formé à City. Ces deux buts précoces ont contraint l’équipe d’Enzo Maresca à courir après le score dans une atmosphère hostile. Au terme de la rencontre, elle accuse désormais six points de retard sur Arsenal, leader du championnat.

Revenant sur cette mauvaise entame, Doku n’a pas mâché ses mots pour expliquer où les visiteurs avaient perdu le match. L’ailier a reconnu que leur manque d’intensité en début de rencontre les avait eux-mêmes placés dans une situation difficile. « En première période, nous étions menés 2-0. Jouer à l’extérieur contre une équipe comme celle-ci et perdre 2-0, c’est se compliquer la tâche. Nous avons l’habitude de jouer tous les deux jours. Ce n’est pas une excuse. Si vous me demandez pourquoi nous avons joué ainsi en première période, je ne sais pas. Nous encaissons un but très tôt et cela change beaucoup de choses », a déclaré Doku sur le site officiel du club.

Le sursaut de la seconde période ne suffit pas

City a tout de même montré des signes de réveil après la pause grâce à un exploit individuel de Rayan Cherki. Le Français imprévisible a fait la différence à lui seul sur une action qui semblait ne mener à rien, décochant une frappe sensationnelle venue se loger dans la lucarne. Pendant un bref instant, les supporters qui avaient fait le déplacement ont exulté, osant croire à l’une de ces remontées dont City a le secret lorsqu’il se retrouve dos au mur.

Mais cette lueur d’espoir s’est éteinte aussi brutalement que soudainement. Monté très haut sur le terrain dans sa quête désespérée d’une égalisation, City a laissé d’énormes espaces derrière lui, et l’équipe d’Oliver Glasner n’a pas hésité à en profiter. Tirant parti du positionnement offensif désordonné des visiteurs, Liam Delap a porté le coup de grâce avec une nouvelle finition clinique, mettant fin au suspense et à tout espoir de retour.

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Doku déplore le manque d’intensité en début de match

L’international belge a été clair : l’effectif doit assumer son incapacité à répondre à l’énergie de Forest dès le coup d’envoi. Selon lui, le match aurait pris une tout autre tournure si City avait affiché dès le départ la même urgence qu’après la pause. Cette défaite constitue un rare faux pas pour Maresca, qui a globalement bien commencé son mandat.

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« Nous avons réagi trop tard. Si nous avions commencé le match comme ça, les choses auraient été différentes. En seconde période, nous avons joué sans retenue, nous avons été très offensifs et avons essayé de créer des occasions. Nous avons marqué rapidement, mais une équipe comme celle-ci est très dangereuse en contre-attaque », a expliqué Doku.

Cap sur la trêve internationale

Alors que le championnat s’interrompt pour la trêve internationale, Doku estime que cette pause pourrait permettre à l’effectif de repartir sur de nouvelles bases. Elle offre l’occasion de faire le point avant le retour de City à la compétition face à Fulham, à l’Etihad Stadium. Après avoir conservé un bilan parfait à domicile jusqu’à un récent faux pas contre Brighton, l’équipe voudra retrouver son élan devant ses supporters.

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« Nous devons retrouver de la fraîcheur mentale, repartir de zéro, analyser ce que nous pouvons améliorer et aller de l’avant. La trêve internationale arrive au bon moment pour nous permettre de faire le point et de revenir avec de la fraîcheur », a conclu l’ailier.