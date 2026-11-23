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Jeremy Doku se réjouit à l’idée d’affronter son ancien coéquipier Kevin De Bruyne lorsque Manchester City recevra Naples en Ligue des champions. L’ailier belge, qui joue toujours aux côtés du milieu de terrain en sélection, attend avec impatience leurs retrouvailles sur la scène européenne.

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Des retrouvailles particulières à l’Etihad

Manchester City se prépare pour un match de Ligue des champions à fort enjeu contre Naples ce mardi, mais le retour d’une véritable légende du club domine les discussions d’avant-match. De Bruyne, largement considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire de la Premier League, s’apprête à retrouver la pelouse de l’Etihad Stadium avec le club italien. Pour Doku, affronter son capitaine en sélection est une occasion à savourer.

« Kevin, je n’ai pas besoin de dire à quel point c’est un joueur à part, encore aujourd’hui », a expliqué Doku sur le site officiel du club. « J’ai joué avec lui à City et je joue toujours avec lui en sélection. C’est toujours un plaisir de jouer avec lui. Il voit des choses pour les autres et sa qualité est incroyable. Nous serons tous heureux de le revoir demain. La dernière fois que nous avons joué contre Naples, c’était dommage qu’il n’ait pas beaucoup joué à cause du carton rouge, mais j’ai hâte de l’affronter et je suis très heureux de continuer à jouer avec lui. »

Doku met sa complicité avec De Bruyne de côté

Malgré leur proximité en dehors du terrain, Doku assure que son amitié avec De Bruyne passe après la compétition intense et permanente au sein de l’effectif. L’ailier a clairement indiqué que, même si leur complicité entre Belges reste forte, leur volonté de se pousser mutuellement jusqu’à leurs limites demeure plus vive que jamais à l’entraînement.

« Nous sommes tous compétitifs, donc nous savons tous que nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. Mais c’est toujours bien de voir quelqu’un comme Kevin, qui a accompli tant de choses et veut toujours progresser », a déclaré Doku.

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Surmonter une baisse de forme

La dynamique récente de City suscite des discussions chez les supporters comme chez les observateurs. Après un début de saison éclatant, marqué par huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, le niveau de performance du club a légèrement baissé ces dernières semaines. Malgré les victoires qui se font plus rares, Doku reste convaincu que l’effectif est sur le point de retrouver son efficacité.

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L’international belge a insisté sur le fait que quelques résultats difficiles ne définissent pas la qualité globale de l’équipe. Selon lui, l’intégration tactique et la cohésion du groupe sont encore en cours. Une fois tous les éléments en place, les champions de Premier League en titre retrouveront la forme impressionnante affichée lors du premier mois de la saison.

Doku croit au projet de City

Interrogé sur le temps qu’il faudra à l’équipe pour retrouver son rythme, Doku s’est montré optimiste quant à la direction prise sous la conduite du staff technique. Il a assuré que le travail effectué en coulisses à la City Football Academy porte ses fruits et que les joueurs comprennent de mieux en mieux les déplacements de leurs coéquipiers sur le terrain à chaque séance d’entraînement.

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« Je ne pense pas qu’il y ait un délai, nous nous en sommes plutôt bien sortis », a fait remarquer l’ailier. « Ce n’est pas parce que nous avons gagné sept matches que tout va bien, ni parce que nous en avons perdu quelques-uns que tout va mal. Je dirais qu’il n’y a pas de calendrier, mais nous allons dans la bonne direction. Chaque jour, nous apprenons à mieux nous connaître. À un moment donné, les automatismes reviendront et nous jouerons à nouveau pleinement notre jeu. »