Jérémie Frimong s'exprime pour la première fois depuis son élimination au Mondial

Jeremie Frimpong s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce de la liste des Pays-Bas pour la Coupe du monde, où l'attaquant de Liverpool est absent.

Le sélectionneur Ronald Koeman a surpris en décidant de ne pas le convoquer, alors qu’il avait participé à toutes les qualifications et à la Ligue des Nations avec les Oranje.

« Il n'a pas vraiment été en forme toute la saison. Il a beaucoup souffert de blessures », a expliqué Koeman en conférence de presse pour justifier sa décision de le laisser à la maison.

Sur son compte Instagram, l’intéressé a réagi avec philosophie : « Ça n’a malheureusement pas pu se faire cette fois-ci, mais je serai aux premières loges pour encourager les gars cet été », a-t-il posté dans sa story.

Le natif d’Amsterdam compte pour l’instant quinze sélections et un but marqué sous le maillot orange ; il avait également pris part à l’Euro allemand il y a deux ans.