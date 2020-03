Jérémie Boga : « Hazard n’est pas meilleur que moi »

Dans un entretien accordé à DAZN, le milieu franco-ivoirien Jérémie Boga a affirmé qu’il n’a rien à envier à Eden Hazard.

Depuis une saison et demie, Jérémie Boga se distingue sous le maillot de . Ce solide et talentueux milieu de terrain a confirmé en les progrès affichés à Rennes, et démontré qu’il valait mieux que ce qu’il a montré au tout début de sa carrière.

En , il a notamment été barré par Eden Hazard. Aujourd’hui, avec le recul, il estime que c’est le manque de vécu qui l’a desservi et qu’intrinsèquement il peut parfaitement rivaliser avec l’ailier belge du Real. « Hazard est définitivement plus fort que moi, mais pas dans ma tête, car je connais mon talent et je sais qu'avec le temps je pourrai atteindre ce niveau », a déclaré Boga à DAZN.

Boga a confiance en ses qualités, mais il avoue aussi qu’il continue de s’inspirer des meilleurs à son poste afin de progresser. « Je regardais toujours Messi, Ben Arfa et Hazard, maintenant j’apprécie aussi de voir Neymar à l’œuvre », a-t-il confié. Pas un mot en revanche sur Cristiano Ronaldo qu’il a déjà pu croiser sur les pelouses italiennes lors des oppositions face à la .

Face à la Vieille Dame, Boga a aussi pu se mesurer à Gianluigi Buffon, une autre icône du football mondial et a même réussi à tromper sa vigilance d’une audacieuse louche. "Je ne regarde pas qui est devant moi, même s'il est le gardien en face est le plus fort au monde", a indiqué l’international ivoirien.