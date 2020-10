Jeff Reine-Adélaide : "L’OGC Nice me suit depuis pas mal d’années"

Prêté par l'OL dans les dernières minutes du Mercato, Jeff Reine-Adélaide a été présenté à la presse ce jeudi. L'occasion de justifier son choix.

Jeff Reine-Adélaide va effectuer la saison 2020/2021 à l’OGC Nice. Le club azuréen s’est manifesté pour le recruter lors du dernier jour du mercato et est parvenu à ses fins juste avant le gong. L'ancien du SCO d'Angers est arrivé en provenance de dans le cadre d’un prêt et avec option d’achat (fixée à 25 millions d'euros) à la clé.

Ambitieux, dans la lignée de leur participation à la , les Aiglons ont frappé un grand coup en enrôlant celui qui n'était pas satisfait de son temps de jeu à l'OL. Ce jeudi, Jeff Reine-Adélaide a été présenté à la presse par le Gym. Selon lui, l'intérêt de Nice ne date pas d'hier, et cela a pesé dans sa prise de décision.

"J’ai discuté avec le coach et ça m’a aidé dans mon choix"

"L’OGCNice me suit depuis pas mal d’années, depuis même. L’an passé c'était un peu trop tard, j’avais déjà pris ma décision en faveur de l'OL. Ça me montre qu’ils me voulaient vraiment. J’ai discuté avec le coach et ça m’a aidé dans mon choix", a ainsi déclaré la recrue. À Nice, il va notamment retrouver son ancien partenaire Amine Gouiri, qui s'est lui aussi engagé au club cet été. D'ailleurs, il semblerait que l'attaquant ne soit pas totalement étranger à sa venue...

"Amine Gouiri est un bon vendeur ! J’ai beaucoup discuté avec lui. Il se sent très bien ici, comme vous avez pu le voir. J’espère qu’on fera de belles choses sur le terrain", a révélé le milieu, assis aux côtés de Patrick Vieira, un entraîneur comblé par ce recrutement. "Jeff Reine-Adélaide a des qualités différentes et va apporter de la vitesse au jeu par rapport à ses qualités de percussion. Il est polyvalent, mais son meilleur poste c’est milieu relayeur. Le numéro 8 dans un système à 3 au milieu peut lui aller très bien".