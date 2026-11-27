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Jeff Chabot, du VfB Stuttgart, rêve toujours d'être appelé en équipe d'Allemagne. Il s'est adressé, plus ou moins directement, à Jürgen Klopp.

« Je suis passé par toutes les sélections nationales de jeunes, et jouer pour l'Allemagne a toujours été l'une de mes plus belles expériences. Si je recevais un jour une convocation, j'en serais incroyablement fier », a déclaré Chabot, né à Hanau, dans un entretien accordé aux médias du club souabe.

Le défenseur central tire surtout de l'espoir des convocations de ses coéquipiers lors du dernier rassemblement. « Les exemples récents de Finn (Jeltsch, Allemagne ; ndlr) et Yanik (Spalt, Autriche) montrent que le VfB est suivi », a souligné le joueur de 28 ans, avant d'ajouter : « Je n'ai pas encore 30 ans et je joue depuis plusieurs années à un niveau élevé et constant, en Bundesliga comme sur la scène internationale. La clé, ce sont toujours mes performances en club, aux côtés de mes coéquipiers du VfB. »

Depuis son arrivée en provenance du 1. FC Cologne à l'été 2024, Chabot est devenu l'un des piliers de la défense du VfB Stuttgart de Sebastian Hoeneß . En référence à son prénom, il est aussi surnommé « Jeff, le patron de la défense ». Cette saison encore, le joueur qui compte quatre sélections chez les moins de 21 ans est un titulaire indiscutable : il a débuté 16 des 17 matches officiels disputés jusqu'ici.

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Matthäus est convaincu : Chabot avait déjà été cité pour la Coupe du monde

Avant la Coupe du monde 2026, son nom avait déjà été avancé parmi les candidats à une place dans le groupe. Lothar Matthäus, notamment, avait plaidé sa cause . « Il n'a certes pas encore joué en sélection, mais je le considère aussi comme un candidat, même s'il n'est peut-être pas encore sur le radar de beaucoup de monde. Or, c'est précisément en défense centrale que nous manquons un peu de profondeur », avait déclaré le détenteur du record de sélections avec l'Allemagne. Chabot possède « une présence physique, il est fort dans les duels et de la tête ».

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L'ancien sélectionneur Julian Nagelsmann avait préféré retenir Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (tous deux au Borussia Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern Munich) et Malick Thiaw (Newcastle United). Hormis Schlotterbeck, le prédécesseur de Klopp n'avait donc convoqué aucun gaucher, une caractéristique qui distingue Chabot des quatre autres joueurs partis à la Coupe du monde.

Klopp s'est lui aussi passé, dernièrement, d'une solution de rechange à Schlotterbeck capable d'organiser le jeu depuis le côté gauche de la défense centrale avec son bon pied gauche. Il a également choisi Anton, qui a déclaré forfait sur blessure, Thiaw, Tah et Jeltsch . Le coéquipier de Chabot a même fait ses débuts lors de la victoire 5-0 contre les Pays-Bas.

Getty Images

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Un avenir incertain au VfB Stuttgart : quelle suite pour Chabot ?

La convocation de Jeltsch était toutefois assez surprenante, car Yann Aurel Bisseck, pourtant titulaire à l'Inter Milan, n'avait pas été retenu malgré une prestation convaincante lors de sa première titularisation face à la Grèce, au premier rassemblement sous Klopp .

Le VfB risque par ailleurs de perdre Chabot, dont le contrat, comme celui de nombreux autres titulaires , expire à l'été 2028. Mais, selon les informations disponibles, aucune discussion concrète sur une prolongation n'a encore eu lieu.