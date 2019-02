Jean-Michel Aulas livre ses meilleurs souvenirs de Coupe d'Europe

Dans un long entretien accordé au Figaro, le président lyonnais est revenu en détails sur les plus beaux moments qu'il a connus en Coupe d'Europe.

Mardi soir, l'OL va connaitre une grande soirée continentale. Dans son fief de Groupama Stadium, les Gones vont accueillir le FC Barcelone à l'occasion des 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Une affiche à part, peut-être la plus excitante de ses dernières années du côté du Rhône. Toutefois, ça ne sera peut-être pas la plus grande que le club a connu sous la direction de Jean-Michel Aulas. Et pour cause; il y en a eu beaucoup de très alléchantes depuis que ce dernier a pris la présidence de l'OL.

C'est en 1987 qu'Aulas est devenu l'homme fort de Lyon. À l'époque, le club n'évoluait pas souvent sur la scène continentale. Mais, la donne a progessivement changé. Et, les Gones sont devenus des clients réguliers de l'épreuve reine du continent. Cela a permis de vivre de grands moments dans l'ancien stade de Gérland, mais aussi quelques désillusions. Bien qu'âgé bientôt de 70 ans, JMA n'a rien oublié de ces confrontations alléchantes de milieu de semaine. Et, dans une interview au site du Figaro, il a livré ses souvenirs les plus marquants.

Curieusement, Aulas assure que le rendez-vous dont il garde le meilleur souvenir c'est la demi-finale de 2010 contre le Bayern. Malgré la lourde défaite essuyée dès le match aller, il est content d'avoir vu son club de toujours échouer à un pas de la finale de C1. "Mon plus beau souvenir reste la demi-finale en avril 2010 contre le Bayern Munich (0-1, 0-3), ça reste une expérience grandiose, même si on perd", a-t-il déclaré.

Il n'a toujours pas digéré le fiasco contre l'APOEL

Concernant sa plus grande tristesse, sans grande surprise, Aulas cite l'élimination contre l'APOEL en 8es de finale de la Ligue des Champions 2010/11. Tomber face à une équipe chypriote, totalement néophyte dans cette épreuve, s'apparentait à une vraie humiliation pour les octuples champions de France. "La triste élimination contre l’APOEL aux tirs au but en 8es de finale en 2012. Je m’en souviens car je partais directement pour un voyage au Brésil ou aux États-Unis, j’étais dans une tristesse absolue. Le trajet avait été horrible. Vous avez l’impression que tout s’arrête, a-t-il indiqué. On ne s’imagine jamais perdre contre ­Nicosie à ce stade de la compétition et nos amis des médias se chargent de vous le rappeler tous les matins (rires) quand vous ouvrez le journal. J’avais pris un gros coup. Il m’a fallu quinze jours pour émerger".

L'homme fort des Gones s'est aussi exprimé sur les matches qui lui ont procuré le plus d'émotions : "J’en ai deux. Le quart de finale contre le PSV Eindhoven en 2005 (élimination aux tirs au but après un penalty non sifflé sur le Brésilien Nilmar en prolongation) cela a marqué tous les supporteurs de Lyon, d’une part parce que c’était un quart, on l’avait bien en main et je pense qu’il y avait vraiment faute… C’était trop injuste de perdre sur une erreur d’arbitrage et à l’époque il n’y avait pas le VAR. On avait la meilleure équipe jamais vue dans l’histoire de Lyon et des joueurs pour aller au bout de cette Ligue des champions. J’ai eu l’impression qu’on était arrivés à un moment clé de notre histoire pour gagner cette Ligue des champions, qui reste aujourd’hui notre objectif. Et le quart contre l’AC Milan (0-0, 1-3), l’année suivante. C’est une déception immense avec Gérard Houllier aux commandes de l’équipe, j’ai l’impression que rien ne peut nous arriver. Je me souviens encore de Juninho qui pleure à la fin du match et me dit : “Président, on n’arrivera jamais à la gagner".