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Jose Mourinho a livré une analyse aussi drôle que directe du prochain choc de Liga entre l’Atlético de Madrid et Barcelone. L’entraîneur du Real Madrid a reconnu qu’il préférerait, dans l’idéal, voir ses deux rivaux pour le titre perdre ce week-end, alors qu’il prépare son équipe à un déplacement difficile à Valence.

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Mourinho espère des faux pas de ses rivaux

Mourinho attend avec impatience un week-end crucial dans la course au titre en Liga. Son équipe se rend à Mestalla samedi soir pour affronter Valence et tenter de prolonger sa belle série en championnat. Mais, dans la capitale espagnole, l’attention se porte déjà sur un choc qui se jouera ailleurs.

L’Atlético Madrid et le Barça s’apprêtent à s’affronter dans une rencontre aux conséquences majeures en tête du classement. Alors que le Real Madrid lutte avec ces deux clubs pour le titre, Mourinho sait que ce week-end représente une occasion en or. Une victoire de son équipe, conjuguée à des points perdus par ses rivaux, lui offrirait un week-end parfait.

Un verdict sans détour sur le choc pour le titre

Interrogé par les médias à la Ciudad Real Madrid sur cette affiche, Mourinho a répondu avec la franchise qu’on lui connaît au sujet de ses deux principaux rivaux. Il a reconnu que le scénario dont il rêve pour ce match très attendu est tout simplement impossible.

« J’aimerais que les deux perdent, a déclaré Mourinho sur le site officiel du club. Ce n’est pas possible. Pour moi, c’est très simple, parce que quelqu’un va perdre des points. La semaine dernière, nous avons tous gagné, mais ce week-end, nous savons que l’une de ces équipes, ou les deux, perdra des points. Honnêtement, cela m’est égal. »

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Madrid en quête de régularité

Si Mourinho garde un œil sur ses rivaux, il reste pleinement concentré sur les progrès de sa propre équipe. Le Real Madrid a pris l’habitude de signer des remontées spectaculaires récemment, mais son entraîneur souhaite voir son équipe mieux maîtriser ses matches. Mourinho a cité la nette victoire 3-0 contre le Racing Santander comme la référence à suivre pour son groupe.

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« Mieux vaut ne pas avoir à remonter au score. Mieux vaut faire comme à Santander : 0-3, et il aurait pu y avoir quatre ou cinq buts à la mi-temps, a ajouté Mourinho. Remonter au score révèle beaucoup de choses positives, mais aussi quelques aspects négatifs. Les points positifs, ce sont la confiance, le groupe, l’amitié, la capacité à accepter les situations risquées, un banc solide, la motivation du groupe et le fait de savoir quel maillot on porte.

« Mais cela a aussi son côté négatif, et nous devons travailler dessus, trouver plus de régularité pour bien commencer les matches, comme à Santander et lors de pratiquement tous nos matches à domicile. Il reste beaucoup à faire. »

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Un grand défi attend Madrid à Mestalla

Avant de se préoccuper du résultat entre l’Atlético et le Barça, Mourinho doit voir ses joueurs faire leur part du travail. Le Real Madrid se déplace à Valence, un adversaire réputé difficile à affronter sur son terrain. Prendre les trois points à Mestalla n’est jamais une tâche facile pour une équipe visiteuse en Liga.

Si Madrid démarre fort et évite de se retrouver mené, il exercera une pression maximale sur ses plus proches rivaux dans la course au titre. Une victoire à Valence lui permettrait de préparer idéalement la suite du week-end, avant même que l’Atlético Madrid et le Barça n’entrent sur le terrain.