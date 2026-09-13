« Je veux qu'on m'explique la règle » : Gary Neville explose de colère après le but de Haaland dans le derby

Gary Neville, ancienne star de Manchester United, a exprimé sa vive colère après la validation du but du Norvégien Erling Haaland, attaquant de Manchester City, lors du match entre les deux équipes, ce soir, en Premier League.

Manchester City a remporté le derby de Manchester grâce à une victoire palpitante sur la pelouse de Manchester United, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre disputée à Old Trafford, ce dimanche, dans le cadre de la quatrième journée de Premier League.

L'unique but de Manchester City a été inscrit par le Norvégien Erling Haaland, à la 60e minute, en profitant d'un centre à l'intérieur de la surface des six mètres.

Le but avait d'abord été refusé après que l'assistant a levé son drapeau pour signaler une position de hors-jeu, mais l'assistance vidéo est intervenue pour finalement valider le but.

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La Premier League a déclaré, dans son analyse de l'action : « Erling Haaland marque un but qui donne l'avantage à Manchester City, mais l'arbitre assistant lève son drapeau pour indiquer que le joueur norvégien était hors-jeu. »

Elle a ajouté : « L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a examiné la décision de l'arbitre de ne pas accorder le but pour hors-jeu, et a estimé que Haaland était en position régulière, recommandant ainsi de valider le but. »

Elle a poursuivi : « L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a également considéré que, malgré la position de hors-jeu d'Enzo Fernández, celui-ci n'a pas joué le ballon. »

Quant à Gary Neville, il a déclaré dans des propos à la chaîne Sky Sports : « Ils ont validé le but. Je suis dans la confusion la plus totale. J'ai besoin qu'on m'explique la règle du hors-jeu. »

Neville a ajouté : « Les responsables seront nerveux à propos de ce but ; quand ils y repenseront, ils réaliseront qu'ils se sont trompés sur ce coup. »

Il a poursuivi : « La question est la suivante : est-ce que Fernández, en position de hors-jeu, empêche Lisandro Martínez de récupérer le ballon ? Oui, il le fait. »

De leur côté, les supporters ont critiqué l'arbitre Michael Oliver et les responsables de l'assistance vidéo en raison de cette décision. Roy Keane, ancienne star de Manchester United, faisait également partie de ceux qui estimaient qu'Enzo intervenait clairement dans l'action.

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