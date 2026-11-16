« Je veux le remercier pour tout » : Mark Van Bommel rend hommage à Romelu Lukaku, légende belge qui annonce sa retraite internationale

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Le sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, a rendu hommage à Romelu Lukaku après que le légendaire attaquant a confirmé, à la surprise générale, sa retraite internationale. À 33 ans, il met fin à une carrière historique de plus de 16 ans en sélection, jalonnée d’innombrables records.

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Van Bommel salue un leader de légende

Le football belge prend la mesure du départ soudain de son meilleur buteur de tous les temps. Lukaku a officiellement pris sa retraite internationale à 33 ans, laissant un vide immense au sein de la sélection. Bien qu’il n’ait pris les rênes de l’équipe que récemment, Van Bommel s’est empressé d’exprimer son admiration pour le vétéran et pour l’influence qu’il a exercée dans le vestiaire durant leur courte collaboration.

« Nous respectons la décision de Romelu », a déclaré Van Bommel dans sa réaction officielle à la nouvelle, citée par HLN. « Même si je n’ai pu travailler avec lui que pendant une période relativement courte, j’ai acquis une immense estime pour lui en tant que personne, pour sa personnalité et pour ses qualités de leader. Romelu a écrit l’histoire avec la Belgique, non seulement par ses performances et ses buts, mais aussi par ce qu’il a apporté au groupe. Je veux le remercier pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe nationale. »

Mignolet revient sur 16 années d’excellence

Simon Mignolet, l’ancien gardien de Liverpool aujourd’hui directeur technique de la fédération belge de football, a lui aussi évoqué avec émotion la retraite de son ancien coéquipier. Après avoir partagé le terrain avec l’attaquant pendant de nombreuses années avant d’occuper des fonctions administratives, Mignolet mesure l’importance de la contribution de Lukaku à l’identité nationale. Il a souligné que l’attaquant était bien plus qu’un redoutable finisseur devant le but.

« Romelu a énormément apporté à la Belgique pendant plus de 16 ans », a expliqué Mignolet. « Outre ses performances exceptionnelles sur le terrain, il était un véritable leader, doté d’une forte personnalité, et occupait une place importante dans le vestiaire. Nous respectons sa décision et lui sommes immensément reconnaissants pour tout ce qu’il a apporté à notre équipe nationale. Il laisse derrière lui un modèle de professionnalisme qu’il sera difficile d’égaler dans les années à venir. »

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Une nouvelle génération prend le relais

Si l’heure est encore à la célébration des exploits de Lukaku, la fédération belge se tourne déjà vers l’avenir. Le départ de l’attaquant laisse un vide considérable parmi les options offensives de l’équipe, mais Mignolet estime que les bases posées par le vétéran aideront les jeunes joueurs à assumer des rôles plus importants. Cette transition intervient à un moment crucial, alors que l’équipe doit disputer des rencontres de compétition et poursuivre sa progression.

« Aujourd’hui, une nouvelle génération est prête à faire avancer l’équipe, en partie grâce à l’héritage qu’il laisse », a ajouté Mignolet. « Nous devons maintenant nous tourner vers l’avenir et préparer les quarts de finale de la Ligue des nations, avec l’ambition de continuer à progresser collectivement. »

Les hommages affluent sur les réseaux sociaux

Les comptes officiels de l’équipe nationale belge sur les réseaux sociaux ont également publié un message émouvant pour marquer l’occasion. Cet hommage retrace son parcours, de ses débuts à l’adolescence en 2010 à son statut d’icône mondiale. « Plus qu’un buteur, tu as été un leader, une forte personnalité et une source d’inspiration pour des générations de supporters belges. Tu as écrit un chapitre incroyable de l’histoire de la Belgique. Merci pour tout, Romelu ! », peut-on lire dans le communiqué.