Interrogé par le Sunanglais, Littler a répondu à la question de savoir s’il était le sportif le plus dominant du monde : « En ce moment, c’est évidemment difficile à dire. Après tout, Sinner a gagné Wimbledon. Mais oui, vu la manière dont je gagne mes matches, dont j’affiche mes performances et dont je remporte des titres, je suis probablement le meilleur qui soit. »

Il s’estime clairement supérieur à la star offensive du Barça, Yamal, qui a certes récemment remporté la Coupe du monde avec l’Espagne, mais qui, aux yeux de « The Nuke », n’a su convaincre que modérément.

« Évidemment, l’Espagne a gagné la Coupe du monde et tout le monde parle de Lamine Yamal. Je veux dire, il n’a en réalité pas fait grand-chose, non ? Peut-être marqué un but. Donné quelques passes décisives. Est-il le meilleur joueur de 19 ans du monde ? Non, il ne l’est pas ! Tant que je gagne, que je joue bien et que j’accumule les trophées, c’est tout ce qui compte », a lancé Littler.

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Lamine Yamal devient champion du monde 2026 avec l’Espagne

En réalité, lors du tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Yamal n’a pas eu tout à fait l’influence qu’il avait encore eue deux ans plus tôt, lorsque la sélection espagnole avait remporté le Championnat d’Europe en Allemagne. À l’époque, le joueur de 19 ans avait été élu meilleur jeune joueur du tournoi et avait contribué au sacre avec quatre passes décisives et un but en sept matches.

Lors de la Coupe du monde 2026, son bilan a été nettement plus maigre. Yamal a bien participé aux huit rencontres — il est entré en jeu une fois — mais n’a inscrit qu’un seul but et délivré une passe décisive.

Cela étant, la star offensive du FC Barcelone n’est pas arrivée totalement en forme à la Coupe du monde, puisqu’elle avait subi une blessure à la cuisse lors du dernier tiers de la saison avec le FC Barcelone, blessure qui l’a handicapée jusqu’au tournoi.

En darts, en revanche, Littler est actuellement quasiment injouable. Le double champion du monde a jusqu’ici remporté cette année les six majors télévisés de la PDC, et il est en outre devenu le premier joueur de l’histoire de l’Order of Merit à franchir la barre des trois millions de livres sterling de prize money. Depuis novembre, il a remporté 66 de ses 76 matches dans les tournois majeurs.