Le match nul 1-1 concédé par la Juventus sur la pelouse de Cagliari en Serie A s'est transformé en confrontation brûlante entre les deux entraîneurs, qui ont échangé des mots durs après le coup de sifflet final, lors d'une altercation qui s'est conclue par un carton rouge brandi par l'arbitre à l'encontre de chacun d'eux.

La Juventus n'a pas réussi à enchaîner après son succès face à l'Atalanta, se retrouvant menée sur un but inscrit par Maldini à la 20e minute, avant que Kolo Muani ne lui évite la défaite en égalisant à la 81e minute à l'Unipol Domus. L'attaquant français a d'ailleurs manqué une autre occasion qui aurait offert la victoire à son équipe.

Mais la tension est montée après la fin de la rencontre, lors de la poignée de main entre Luciano Spalletti, entraîneur de la Juventus, et Pisacane, le technicien de Cagliari.

Selon l'analyse de lecture labiale diffusée par la chaîne DAZN, Spalletti a critiqué ce qu'il a considéré comme une perte de temps de la part de son adversaire, en lui lançant : « Bravo pour la perte de temps ».

La confrontation a dégénéré en un échange de propos virulents, après que l'entraîneur de Cagliari a saisi le bras de Spalletti, qui lui a demandé : « Qu'est-ce que tu fais ? », avant que Pisacane ne réplique : « Non, qu'est-ce que tu fais, toi ? ». L'entraîneur de la Juventus a alors crié, menaçant : « Je vais te mettre une gifle ». Les membres des deux staffs techniques sont intervenus pour séparer les deux hommes, tandis que l'arbitre a tranché en les expulsant tous les deux.

Spalletti minimise l'incident

Dans son commentaire sur ce qui s'est passé, Spalletti a minimisé la gravité de l'altercation, expliquant qu'il avait dit à l'entraîneur de Cagliari que son équipe savait bien jouer, mais qu'elle savait aussi perdre du temps, ce qui a provoqué la protestation de ce dernier.

L'entraîneur de la Juventus a déclaré : « Il ne s'est rien passé. Je lui ai dit qu'ils étaient bons, qu'ils jouaient bien et qu'ils savaient comment perdre du temps, et il m'a répondu : "Qu'est-ce que tu veux dire par on perd du temps ?" Ensuite, l'arbitre nous a expulsés. Rien de particulier, tout est parfaitement normal. »

De son côté, Pisacane a abordé l'incident sur un ton ironique, estimant que les choses auraient pu se terminer par une accolade plutôt que par une expulsion, avant d'adresser un message à son adversaire, affirmant que le fait que la Juventus s'inquiète de ne pas avoir battu Cagliari lors de la sixième journée devait être un motif de fierté pour son équipe.