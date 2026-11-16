Partager Suivez GOAL sur Google

Le défenseur central français Ibrahima Konate a exprimé sa frustration après le but évitable encaissé en fin de match contre la Turquie. Malgré la première place obtenue dans le groupe A1, Konaté a insisté sur la nécessité pour les Bleus de rester plus concentrés à l’avenir.

Publicité

La première place du groupe A1 assurée

La France a conclu sa trêve internationale par une victoire disputée (2-1) contre la Turquie au Matmut Atlantique, s’assurant la première place du groupe A1 de la Ligue des nations de l’UEFA. Les hommes de Zinedine Zidane ont profité d’un but contre son camp inscrit rapidement, puis d’une finition précise du remplaçant Eli Junior Kroupi pour l’emporter et devancer la Belgique.

Diapositive 2 : Des motifs de satisfaction après une semaine intense

S’exprimant sur TF1 après le match, le défenseur central Ibrahima Konate, de retour, est revenu sur les exigences physiques de la semaine et sur la réaction positive de l’équipe après sa défaite contre l’Italie.

« On retient le résultat. Après la défaite en Italie, c’était important de gagner et de se qualifier », a déclaré Konate.

« Nous devons toujours progresser, c’est clair, mais notre seconde période a été meilleure dans le pressing et dans l’application des consignes de l’entraîneur. C’est un point positif. »

Publicité Publicité

Une bonne gestion de l’effectif et des solutions sur le banc

Konate a également souligné la manière dont le staff technique a géré la charge de travail des joueurs dans un calendrier éprouvant pour les clubs européens.

Related Topics

« C’est encore tout nouveau avec l’entraîneur, nous allons continuer à travailler. La semaine a été extrêmement intense ; tous les clubs devraient remercier l’entraîneur. Il a pensé à tout pour que nous ne soyons pas trop fatigués », a ajouté Konate.

« Nous avons montré de bonnes choses lors de ces deux matches. À 2-0, nous pouvions encore marquer ou conserver notre avance. »

Publicité

Un avertissement dans le vestiaire après une erreur défensive

Malgré la qualification, Konate n’a pas caché sa colère après le but de la tête inscrit par Abdulkerim Bardakci pour la Turquie dans les dernières minutes du temps additionnel.

« Je peux assumer la responsabilité du corner concédé. Mais ensuite, c’est stupide de ne pas marquer son joueur », a prévenu Konate.

Publicité

« Je ne sais pas qui c’est, mais je vais le retrouver dans le vestiaire. » Les Bleus aborderont les quarts de finale de mars avec des exigences élevées et une forte motivation pour resserrer leur défense.