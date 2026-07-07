« Je vais dire ce que je regretterai »… Quaresma lance une bombe et démystifie le mythe de la « génération d’or »

L’ancienne star portugaise Ricardo Quaresma a vivement critiqué la sélection nationale après son élimination précoce de la Coupe du monde face à l’Espagne, qualifiant la prestation de « catastrophique du début à la fin », tandis que la colère populaire s’est déchaînée contre les joueurs malgré les grandes attentes qui avaient précédé le tournoi.

Dans des déclarations rapportées par le journal espagnol « AS », l’ancien international a lancé : « Tout le monde dit que cette équipe est la meilleure de l’histoire du Portugal, mais dans quel sens ? Qu’ont-ils accompli ? Nous avons des joueurs formidables et beaucoup de talents, mais ils se sont montrés extrêmement faibles. » Avant de conclure, non sans une pointe d’ironie : « Je ferais mieux de m’arrêter là, sinon je risque de dire des choses que je regretterai plus tard. »

L’entraîneur Roberto Martínez n’échappe pas non plus à sa critique : « Depuis l’arrivée de Martínez, je n’ai pas vu la sélection disputer un seul bon match. Il a essayé 50 stratégies, aucune n’a fonctionné, et nous repartons avec l’équipe que tout le monde a qualifiée de meilleure de tous les temps. »

Ces propos musclés ont provoqué un échange vif avec le défenseur Rubén Dias, qui a défendu le style de jeu de l’équipe en affirmant : «Nous avons livré notre meilleur match contre l’Espagne depuis l’arrivée de Martínez», a-t-il affirmé. Quaresma a aussitôt rétorqué : «L’Espagne a dominé tout le match, et nous étions là sans envie, sans plaisir, beaucoup trop lents.»

La polémique sur la philosophie tactique resurgit : Quaresma réclame l’exploitation des qualités individuelles de joueurs comme Rafael Leão, Neto et Conceição, tandis que Dias insiste sur le fait que « l’imprudence n’apporte rien », mettant en avant la possession et la patience.