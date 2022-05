"Je vais dire au revoir" - Chiellini confirme son départ de la Juventus en fin de saison

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Giorgio Chiellini ne sera plus un joueur de la Juventus la saison prochaine. Le défenseur italien a confirmé qu'il quittera la Juventus à la fin de la saison, mettant fin aux spéculations sur son avenir au club, après la défaite des Bianconeri en finale de la Coupe d'Italie contre l'Inter mercredi.

Le défenseur vétéran, qui a rejoint le club en 2004 et s'est imposé comme l'une de ses figures de proue au cours de la dernière décennie de domination de la Juventus, s'était déjà montré timide quant à son avenir à Turin, même après avoir annoncé sa retraite de l'équipe nationale italienne. Mais après la défaite 4-2 en prolongation à Rome, qui a assuré une première saison sans trophée au club depuis plus de dix ans, Chiellini a confirmé qu'il ferait ses adieux à l'Allianz Stadium après presque deux décennies de bons et loyaux services.

"C'est mon choix à 100%"

"Nous avons eu ces dix magnifiques années, et c'est aux gars de continuer maintenant", a déclaré le défenseur vétéran dans ses commentaires d'après-match. "J'ai fait tout ce que je pouvais, et j'espère que j'ai laissé quelque chose. Lundi, je dirai au revoir à mon stade de la Juventus, et ensuite, si j'ai encore quelque chose dans le réservoir, je pourrais faire un tour à Florence".

Juventus-Inter : la dernière finale de Chiellini avec les Bianconeri

"C'est mon choix, à 100 %, je suis heureux de partir à un si haut niveau, car pendant de nombreuses années, j'ai dit que je ne voulais pas finir en difficulté. J'ai tout donné. Bientôt, je serai le plus grand fan de la Juventus ! Après tant d'années au sein de ce club, vous ne pouvez pas vous en défaire", a conclu le capitaine de la Juventus.

Un palmarès hors-norme

Le départ du joueur de 37 ans mettra fin à une histoire d'amour de près de deux décennies avec le club, au cours desquelles il s'est imposé comme l'un des footballeurs les plus emblématiques de l'histoire des Bianconeri et des Azzurri. Avec la Juventus, Chiellini a remporté 20 trophées majeurs au cours de sa carrière, dont neuf Scudetto et cinq Coupe d'Italie, et a disputé également deux finales de la Ligue des champions.

Juventus - Inter 2-3, la Coppa pour l'Inter

Si l'on ajoute à cela sa retraite imminente de l'équipe d'Italie - avec qui il a remporté l'Euro 2020 l'année dernière avant d'échouer à participer à une deuxième Coupe du monde consécutive au Qatar en 2022 - cela signifie qu'il laisse derrière lui un héritage que peu de gens peuvent égaler, alors qu'il se prépare aux prochaines étapes de sa carrière et de sa vie.