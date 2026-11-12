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Kai Havertz a pris la défense de Florian Wirtz, joueur de Liverpool et son coéquipier en sélection allemande.

« Je sais comment la presse anglaise traite parfois les choses », a déclaré Havertz à Sky. « Je trouve qu'il joue aussi très, très bien au football cette saison », a-t-il ajouté au sujet de Wirtz, souvent très critiqué outre-Manche depuis son transfert du Bayer Leverkusen à Liverpool pour 125 millions d'euros à l'été 2025.

« Il est intégré au jeu, crée des occasions pour ses coéquipiers et se montre lui-même dangereux », a énuméré Havertz à propos des qualités du joueur de 23 ans, qui compte cette saison, toutes compétitions confondues, deux buts et cinq passes décisives avec les Reds. « Je l'ai vu faire de très, très bons matches au cours des dix-huit derniers mois. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai jamais joué », a déclaré Havertz, qui, comme Wirtz, est passé par Leverkusen.

Havertz ne voit qu'une explication aux critiques régulières visant Wirtz : « Nous vivons dans un monde où beaucoup, beaucoup de gens ne regardent même pas les matches, mais ouvrent ensuite l'application et voient : "Pas de but, pas de passe décisive, il a donc dû mal jouer" », a-t-il déclaré. Il ne comprend absolument pas ceux qui ont déjà appelé Liverpool à se séparer de Wirtz : « Il fera assurément son chemin et deviendra un immense joueur pour Liverpool », assure Havertz.

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Havertz s'est quant à lui imposé comme un élément incontournable de l'attaque d'Arsenal. Il compte cette saison quatre buts et une passe décisive en 15 matches officiels avec le champion d'Angleterre, qui domine à nouveau nettement le classement de la Premier League.