« Je trouve cela révélateur » : Bastian Schweinsteiger met en avant une scène particulière de Jamal Musiala

Selon Schweinsteiger, seuls Joshua Kimmich et Felix Nmecha ont assumé des responsabilités. « Après, cela devient déjà compliqué », a estimé Schweinsteiger dans une interview croisée avec Oliver Kahn dans Bild avant d’évoquer Jamal Musiala.

« Je trouve significatif que la meilleure action de Musiala ait été un tacle seulement en seizième de finale contre le Paraguay », a déclaré Schweinsteiger. « C’est quelque chose qui me manquait depuis longtemps. Avant cela, c’était comme si Musiala était victime de douze fautes dans un match et qu’à douze reprises, il acceptait ensuite la poignée de main de son adversaire. »

S’adressant à son ancien collègue Kahn, il a ajouté : « Olli, je te pose la question : aurais-tu serré la main de ton adversaire après qu’il t’a commis une faute pour la quatrième fois ? » Réponse de Kahn : « Tu ne posais quand même pas cette question sérieusement, si ? »

Jamal Musiala a dû se faire opérer après la Coupe du monde

Schweinsteiger a conduit l’équipe d’Allemagne au titre mondial en 2014 avec le capitaine Philipp Lahm, et les deux hommes ont remporté le triplé avec le Bayern Munich en 2013. « Que ce soit au Bayern ou en équipe nationale, j’ai toujours su qui étaient mes leaders », s’est souvenu Schweinsteiger. « Quand tu as de vrais leaders, tu n’es pas éliminé deux fois au stade de groupes d’une Coupe du monde, puis encore une fois en seizième de finale. »

Musiala, critiqué par Schweinsteiger, avait été absent pendant des mois après sa fracture du péroné l’été dernier et n’avait fêté son retour qu’au début de l’année. Depuis, il n’a laissé entrevoir ses qualités que très rarement et, lors de la Coupe du monde, il a déçu comme toute l’équipe d’Allemagne.

Ensuite, il s’est fait retirer une plaque métallique lors d’une opération prévue depuis longtemps. « Grâce à cette intervention, le joueur offensif pourra suivre la préparation de la saison selon un plan clairement structuré, de sorte que le début des matches officiels du Bayern Munich soit garanti », ont annoncé les Munichois dans un communiqué. Selon certaines informations, Musiala devrait reprendre l’entraînement collectif après la tournée en Asie (du 1er au 8 août) et être présent le 22 août pour la Supercoupe contre le Borussia Dortmund. Ces derniers temps, de folles rumeurs ont circulé sur un supposé intérêt de Galatasaray Istanbul à son égard, que le club turc le plus titré a toutefois démenti.