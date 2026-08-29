Le joueur de 18 ans est entré en jeu à la 74e minute alors que le score était de 2-0 à la place de Konstantinos Karetsas. L’Italien n’a toutefois pas eu beaucoup de temps pour montrer ses qualités. Seulement deux minutes et demie après son entrée, il est arrivé en retard dans un duel avec Albert Grönbaek et a touché le Hambourgeois à la cheville, jambe tendue. L’arbitre Felix Zwayer n’a pas hésité longtemps et a logiquement adressé un carton rouge au jeune joueur.

Sa frustration s’est ensuite également exprimée en dehors du terrain. Dans les couloirs, le joueur offensif a lancé une bouteille à plusieurs reprises contre un mur. L’une d’elles a frappé de plein fouet, ironie du sort, l’écusson du BVB. Cette scène n’a donc sans doute guère été appréciée par les supporters de Dortmund.

Anton prend la défense d’Inacio, Matthäus critique la scène du BVB

Après le coup de sifflet final, le capitaine Waldemar Anton a malgré tout affiché de la compréhension pour son coéquipier au micro de Sky. « Ce sont des émotions, mon Dieu. Ça en fait partie. Je ne pense pas qu’il le pense comme ça. Ça donne une mauvaise image, mais ce sont les émotions qui sortent. Je préfère avoir un joueur comme ça, qui est en colère, plutôt que si cela lui était égal. » Le recordman des sélections Lothar Matthäus n’était pas du même avis et a critiqué : « Je trouve ça encore pire que la faute. Au final, c’est le logo, et ça, ce n’est pas acceptable. »

Sur la faute en elle-même, Anton a déclaré : « C’est évidemment une action brutale. C’est un jeune joueur et il était très motivé à l’idée d’entrer. Ça commence déjà un peu plus haut sur le terrain. En seconde période, nous avons été un peu moins propres. C’est évidemment embêtant pour le garçon, parce qu’il a d’énormes qualités. Prendre un carton rouge comme ça, c’est extrêmement amer. »

Inacio a ensuite aussi reçu le soutien de l’entraîneur Niko Kovac. Le coach du BVB ne voulait pas reprocher cette action à son joueur. « Il est arrivé en retard, mais il ne doit pas être expulsé pour ça. Il le touche, ça peut se siffler. Là, je viens tout juste de rentrer dans le vestiaire. Le garçon était assis là en train de pleurer. On peut imaginer ce qu’il a ressenti. Premier carton rouge ici comme professionnel de Bundesliga dans ce stade. Il n’a certainement pas rendu service à l’équipe. Vous pouvez imaginer ce qui se passe dans la tête d’un jeune garçon. »

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À la question de savoir ce qu’il avait dit ensuite à son protégé, Kovac a répondu : « La vie continue. On ne fait pas ça exprès. Il doit en tirer des leçons. C’est ce que nous voulons. Le garçon vit les choses avec émotion. »

Pour Inacio, il ne s’agissait que de son deuxième match officiel de la saison en cours. Le joueur offensif était déjà entré en jeu lors de la Supercoupe contre le FC Bayern (1-2). L’Italien avait fêté ses débuts avec l’équipe première lors de l’exercice précédent, avant d’intégrer définitivement l’effectif professionnel cet été en quittant l’équipe réserve.

L’expulsion d’Inacio n’a toutefois pas été la seule ombre au tableau pour le BVB samedi. Lors de ce triomphe en championnat, la recrue vedette Giannis Konstantelias, auteur du but du 2-0, a en outre peut-être dû quitter le terrain en raison d’une grave blessure au genou. Le BVB a déjà un nouveau rendez-vous mardi : il affrontera le Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club au premier tour de la Coupe d’Allemagne.