« Je ne sais pas s’il a dit cela en tant que consultant pour DAZN ou en tant que conseiller du joueur », a déclaré Eberl après le match nul 2-2 du Bayern contre le Borussia Dortmund samedi soir, faisant allusion à la délicate double casquette que porte Ballack lorsqu’il fait des déclarations très commentées sur les critiques des dirigeants du Bayern à l’égard de Karl.

L’ancien capitaine de l’équipe d’Allemagne représente en effet le jeune joueur du FCB par l’intermédiaire de son agence de conseil Lucky 13. Ballack travaille aussi comme consultant pour la plateforme de streaming DAZN, où il a défendu Karl face aux critiques, notamment celles du président d’honneur du Bayern, Uli Hoeneß.

« Lennart n’a que 18 ans. Où en étiez-vous à 18 ans ? Tout comme il expérimente sur le terrain, il le fait aussi en dehors », avait souligné Ballack. « Aujourd’hui, les réseaux sociaux jouent un rôle important, et pas seulement pour la jeune génération. Chacun a le droit de se présenter comme il le souhaite. Il est aussi évident qu’on ne fait pas toujours tout comme il faut. Malheureusement, les jugements sont inévitables. »

Qu’a reproché Uli Hoeneß à Lennart Karl ?

Une pique claire à l’adresse de Hoeneß, qui a récemment de nouveau critiqué Karl pour son comportement public parfois extravagant. « Les jeunes joueurs ont besoin d’humilité et de pression. Les comparaisons avec Olise ne lui font visiblement pas de bien, il y a encore un monde entre eux. Je ne sais pas, par exemple, si cela fait du bien à Lennart Karl qu’on ne fasse que le prendre dans les bras », a déclaré Hoeneß dans un entretien accordé à la Welt am Sonntag.

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Selon un article de Bild, plusieurs responsables du FCB seraient agacés, en interne, par le « mode de vie glamour » de Karl, selon les termes du tabloïd, et souhaiteraient que le joueur de 18 ans garde davantage les pieds sur terre. D’autant que Karl n’a pas réussi à convaincre sur le plan sportif lors des premières semaines de la saison et a traversé un petit passage à vide.

Ballack n’a pas non plus apprécié qu’Eberl s’exprime publiquement de manière critique sur la forme de Karl : « Que Max Eberl lui attribue maintenant un passage à vide sur le plan sportif, assorti de faux pas, alors que la courbe de ses performances repart clairement à la hausse, est incompréhensible compte tenu du moment choisi et mérite pour le moins d’être remis en question », a déclaré l’homme de 50 ans.

Eberl répond à Ballack : « Je trouve ça difficile quand… »

Sur Sky, Eberl a réagi après le choc contre le BVB aux critiques que Ballack lui avait adressées : « Honnêtement, je trouve ça difficile de mener maintenant un différend par médias interposés », a souligné le responsable sportif du FCB, avant de préciser : « Nous savions que sa progression pouvait aussi connaître un creux. Et nous n’avons rien dit d’autre. On voit qu’il repart à la hausse et qu’il est sur la bonne voie. Ce qui m’impressionne, c’est la façon dont ce jeune homme met tout cela de côté. C’est ce que j’ai dit en tant que représentant du Bayern Munich. » Eberl a ensuite ajouté à l’adresse de Ballack : « Je n’ai donc pas bien compris ce qu’il a dit en tant que conseiller ou consultant. »

Lors du sommet face au BVB, Karl était entré en jeu peu avant la fin et avait failli offrir la victoire au club le plus titré d’Allemagne, mais sa belle frappe a heurté la barre transversale. À ce jour, l’international allemand à quatre reprises, dont trois grands clubs anglais se seraient récemment renseignés sur la situation, compte cette saison un but et deux passes décisives en douze apparitions toutes compétitions confondues.