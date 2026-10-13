C’était en 2012 ou en 2013, Bjarte Lund Aarsheim ne s’en souvient plus exactement. Rien d’étonnant : il téléphonait assez souvent à son bon ami Morten Jensen. Tous deux rêvaient de devenir entraîneurs professionnels, mais ils en étaient encore loin à l’époque de cet appel, resté gravé dans la mémoire d’Aarsheim.

« Je travaillais dans une banque, lui dans le secteur du pétrole et du gaz, et nous entraînions tous les deux une équipe locale en parallèle », raconte Aarsheim au Guardian. Il explique ensuite pourquoi cet appel le fait encore sourire aujourd’hui : « Je me souviens que nous nous étions dit : “Hé, un jour, on devrait entraîner une équipe ensemble.” »

Depuis, ce rêve est devenu réalité. Et ce n’est pas tout : Aarsheim et Jensen sont même sur le banc en Ligue des champions. Les deux entraîneurs en chef, qui se partagent les responsabilités à Viking Stavanger, ont créé la sensation en menant le club dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mardi (21 h), pour leur premier match à domicile, ils affronteront le grand Bayern Munich et certains des meilleurs joueurs du monde, comme Harry Kane ou Michael Olise.

Qui sont les deux entraîneurs de Viking Stavanger, adversaire du Bayern ?

« Je pense que le match de demain sera le plus grand de notre histoire », a déclaré Aarsheim lundi en conférence de presse. Âgé de 51 ans, il a porté le maillot de Viking pendant douze ans, de 1993 à 2005, et sait donc de quoi il parle. Il n’était pas lui-même sur le terrain, mais il a vécu de près ce qui reste peut-être le plus grand moment de l’histoire du club sur la scène internationale. Début octobre 2002, grâce à une victoire 4-2 au match retour du premier tour de la Coupe de l’UEFA, les Scandinaves avaient éliminé le Chelsea de John Terry, Frank Lampard et Gianfranco Zola.

Erik Nevland, aujourd’hui directeur sportif de Viking, pourrait certainement raconter cette soirée magique encore mieux que lui : avec deux buts et une passe décisive, il en avait été le héros. Un peu plus de 18 ans plus tard, en novembre 2020, Nevland a participé à la décision remarquable de confier l’équipe à deux entraîneurs en chef. « Nous étions arrivés à un moment de notre histoire où nous devions changer fondamentalement quelque chose pour progresser », se souvient Nevland dans le Guardian à propos de la nomination du duo Aarsheim-Jensen.

Ancien joueur professionnel, Aarsheim était d’abord revenu à Viking en 2016 comme entraîneur des jeunes. Jensen, qui n’avait jamais atteint le niveau professionnel en tant que joueur, avait quant à lui entraîné en 2017 le FK Vidar, club de troisième division norvégienne. Cette expérience lui avait permis d’obtenir un poste d’adjoint à Viking, où son ami Aarsheim occupait déjà cette fonction depuis début 2017.

Fin 2020, le duo a donc succédé à son ancien patron, Bjarne Berntsen. « Nous nous sommes dit : “Essayons, tout simplement.” Cela avait du sens, d’une certaine manière. Bien sûr, il y avait un risque, mais nous étions dans une situation où nous pouvions le prendre », explique le directeur sportif Nevland à propos de la décision prise alors par Viking.

Viking Stavanger mise sur une recette semblable à celle de Bodø/Glimt

Le club de cette ville de 150 000 habitants, située dans le sud de la Norvège, dispute ses matches à domicile sur une pelouse synthétique et possède une riche histoire. Dans les années 1970, il avait remporté quatre titres de champion consécutifs et était resté longtemps encore une équipe de premier plan. Mais son sacre de 1991 a ensuite été son dernier titre de champion pendant de longues années. En 2017, il était même brièvement tombé en deuxième division et avait dû se remettre sur pied après être remonté dès la saison suivante. Même sous les ordres du duo Aarsheim-Jensen, désormais si performant, tout n’a pas fonctionné immédiatement : en 2022, Viking n’a terminé que onzième de l’Eliteserien norvégienne.

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« Au cours des deux premières années, nous avons appris énormément de choses que nous ne referons plus jamais de cette manière », explique Jensen. L’un des enseignements tirés : depuis, le club accorde encore davantage d’importance au développement de joueurs originaires de la région. Des garçons qui, comme Aarsheim, Jensen ou le directeur sportif Nevland, savent très bien ce que signifie jouer pour Stavanger. Une approche semblable à celle que suit avec tant de succès Bodø/Glimt, son rival en championnat.

« C’est peut-être ce qu’il y a de plus beau », s’enthousiasme Jensen en évoquant la place que Viking occupe de nouveau dans la région. « Ce n’est pas la Ligue des champions ou le titre de champion, mais le fait de voir autant d’enfants porter le maillot de Viking en ville ou à l’école. Il y a dix ans, on ne voyait que des maillots de Manchester United ou de Liverpool. C’est ce qui me rend particulièrement fier. »

Viking Stavanger a retrouvé le titre de champion de Norvège en 2025, 34 ans après le précédent

Depuis 2023, l’aventure atypique de Viking avec Aarsheim et Jensen va dans la bonne direction : après une quatrième puis une troisième place, le club a décroché en 2025 son premier titre de champion après 34 années de disette. Et après avoir pris le dessus sur le Dinamo Zagreb fin août lors des qualifications pour la Ligue des champions, Viking peut désormais se mesurer aux plus grands, avec une particularité qui le distingue.

« Quand je parle avec des directeurs sportifs d’autres pays, ils ne parlent plus de Viking. Ils disent toujours seulement : “Ah, vous êtes le club avec les deux entraîneurs” », rapporte Nevland. Si Aarsheim et Jensen, tous deux sous contrat jusqu’à fin 2029, devaient partir un jour, le club ne choisirait pas forcément de nouveau un duo d’entraîneurs, estime le directeur sportif. En attendant, la solution de Viking est certes « particulière », reconnaît Nevland. « Mais pourquoi changer quelque chose qui fonctionne ? »