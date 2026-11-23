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Goncalo Ramos a reconnu son soulagement après avoir enfin retrouvé le chemin des filets lors de la large victoire de l’AC Milan contre Frosinone (5-1), dimanche. L’attaquant portugais a fait l’objet de nombreuses critiques depuis son transfert très médiatisé à San Siro cet été, mais sa dernière prestation laisse penser qu’il commence à prendre ses marques en Italie.

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Ramos marque et la pression retombe

Depuis son arrivée à Milanello, Ramos porte le poids des attentes. Recruté pour une somme importante lors du mercato estival, l’ancien joueur de Benfica peinait à retrouver son efficacité en Serie A : il n’avait inscrit que trois buts avant la venue de Frosinone. Mais l’attaquant a livré une prestation remarquée à San Siro , trouvant le chemin des filets tout en jouant un rôle déterminant dans la préparation de plusieurs autres buts lors de cette large victoire. Outre son efficacité devant le but, son activité a retenu l’attention : il a constamment perturbé la défense adverse.

Au micro de Sky Sport Italia, dans des propos rapportés par TUTTOmercatoWEB, l’attaquant est revenu sur son but et sur les progrès de l’équipe. « Je suis vraiment heureux d’avoir marqué. Le plus important, c’est que nous ayons gagné et livré une bonne prestation collective. Les trois points restent toujours le plus important », a-t-il déclaré.

Une nouvelle culture prend forme à San Siro

Cette victoire montre également que le groupe commence à trouver ses automatismes dans le cadre du projet technique actuel. Ramos a salué l’environnement au sein du club, estimant que l’entente entre les joueurs progresse rapidement en coulisses. L’international portugais pense que les progrès collectifs deviennent de plus en plus visibles depuis les tribunes, à mesure que l’équipe s’adapte à une nouvelle identité tactique.

« Oui, tout se passe très bien ici : l’équipe, l’état d’esprit, l’ambiance », a expliqué Ramos lorsqu’il a été interrogé sur son bonheur au club. « Nous apprenons à mieux nous connaître chaque jour, chaque semaine, après chaque entraînement, et je pense que tout le monde peut le voir sur le terrain, comme aujourd’hui. Nous construisons quelque chose de beau et nous voulons continuer à travailler et à avancer. »

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Une alerte physique et l’avis de l’entraîneur

Les supporters milanais ont brièvement eu des raisons de s’inquiéter lorsque Ramos a semblé ressentir une légère gêne. L’entraîneur Ruben Amorim a rapidement défendu sa décision de remplacer Ramos avant la fin du match, assurant être absolument ravi pour l’attaquant malgré la frustration manifeste de ce dernier au moment de sortir. Pour l’entraîneur, ménager Ramos relevait du simple pragmatisme face à l’enchaînement éprouvant des rencontres. Avec un calendrier exigeant en Ligue Europa qui approche et très peu de temps pour récupérer, Amorim a clairement indiqué que le club ne pouvait tout simplement pas se permettre de voir d’autres joueurs rejoindre l’infirmerie.

« Nous ne pouvons pas perdre d’autres joueurs. Tous nos joueurs peuvent disputer chaque match, mais nous avons peu de temps pour récupérer avant la Ligue Europa, donc nous ne pouvons prendre aucun risque. Il valait mieux le faire sortir : j’imagine qu’il n’était pas content, mais je suis quand même heureux pour lui, pour son but, surtout pour le 2-0. C’est un but qui a fait la différence dans un match contre une équipe très forte dans les transitions en un contre un », a déclaré Amorim.

La suite pour l’AC Milan

À l’approche d’un match crucial de Ligue Europa contre l’Olympiacos, le retour en forme de l’attaquant tombe à point nommé. Amorim a insisté sur l’importance de ces rencontres européennes, avertissant qu’une absence de qualification constituerait un sérieux revers pour les objectifs du club. Pouvoir compter sur un numéro 9 en confiance à la pointe de l’attaque sera essentiel pour traverser une série de matches difficiles et décrocher une place en phase à élimination directe de la compétition. Alors que les joueurs continuent de prendre leurs marques, les supporters de l’AC Milan espèrent que cette victoire écrasante n’est que le début d’une longue série de belles performances, en championnat comme sur la scène européenne.