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Pilier de la défense d’Arsenal, Gabriel Magalhaes a vécu un après-midi de rêve à l’Emirates, célébrant une étape personnelle importante par un but décisif contre Everton. Le défenseur brésilien a ainsi aidé l’équipe de Mikel Arteta à rester au contact en tête du classement de Premier League après huit journées.

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Un après-midi marquant pour le Brésilien

Gabriel n’aurait pas pu rêver meilleur scénario pour son 200e match de Premier League. Le défenseur central a été impérial tout au long de la victoire 2-0 contre Everton, avant de sceller les trois points d’une tête précise en seconde période. Un résultat important pour Arsenal, qui revient à égalité en tête de la Premier League après huit matches disputés cette saison.

Ce but avait quelque chose d’inhabituel pour Gabriel : c’était son premier dans le jeu en première division anglaise. Resté aux avant-postes après une première phase offensive, il était idéalement placé pour reprendre un centre de Ben White et envoyer le ballon au fond des filets. Il s’agissait de son 21e but en championnat pour le club du nord de Londres, renforçant encore sa réputation parmi les joueurs les plus dangereux de la tête dans le football mondial actuel.

Dans la course aux records de buts

Les statistiques offensives de Gabriel deviennent de plus en plus difficiles à ignorer pour les historiens du football. Son dernier but était son 14e de la tête en Premier League, un total qui le place au deuxième rang des buteurs de la tête d’Arsenal dans l’histoire de la compétition. Il n’est plus devancé que par l’ancien attaquant du club Olivier Giroud, une performance remarquable pour un joueur dont la mission première est de préserver sa cage inviolée à l’autre bout du terrain.

Gabriel a exprimé son immense fierté après son 200e match de Premier League avec le club, qualifiant ce cap de véritable honneur et de moment mémorable. « Je me sens vraiment bien. C’était une belle journée pour moi et c’est un plaisir de disputer mon 200e match de Premier League sous ce maillot. Je suis très heureux et je remercie les supporters pour leur affection, mais le plus important aujourd’hui, c’était les trois points. Je serai toujours présent dans la surface, je veux marquer, mais je veux aussi être le meilleur pour défendre notre surface. Aujourd’hui, j’ai marqué et je suis très heureux d’avoir inscrit mon premier but de la saison », a déclaré Gabriel sur le site officiel du club.

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« Je suis vraiment fier de moi. Tout ce que je fais vise à devenir plus fort et à apprendre chaque jour. Je suis très heureux d’avoir disputé mon 200e match sous ce maillot », a ajouté Gabriel.

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Une association inattendue en défense

Le match a également mis en lumière la complicité grandissante entre Gabriel et son nouveau partenaire en défense, Ezri Konsa. Fait statistique rare, les deux défenseurs centraux ont marqué contre Everton. C’était la première fois que deux défenseurs centraux d’Arsenal marquaient lors du même match de championnat depuis février 2024, lorsque Gabriel et William Saliba avaient tous deux trouvé le chemin des filets lors d’une prestation dominante face au West Ham de David Moyes.

Gabriel a révélé qu’ils en avaient parlé au sein de l’équipe dès le coup de sifflet final. « [Ezri et moi] venons d’en parler dans le vestiaire », a-t-il dit en riant. « Nous travaillons très dur chaque jour. Aujourd’hui, les deux défenseurs centraux ont marqué, alors nous sommes très heureux. C’est un type formidable ; nous connaissons ses qualités depuis son arrivée à Arsenal. Il montre ce dont il est capable et peut évoluer à un très haut niveau. Je suis vraiment heureux de l’avoir avec nous. »

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Cap sur la course au titre

Si les distinctions individuelles et les buts inscrits ont largement alimenté les discussions après le match, Gabriel a rapidement ramené l’attention sur les objectifs collectifs. La capacité d’Arsenal à obtenir des résultats face à des adversaires coriaces comme Everton sera essentielle pour conserver sa place en tête du classement. Le Brésilien estime que l’effectif est bien préparé au calendrier éprouvant qui l’attend dans les prochains mois.

Le défenseur a conclu son analyse de la situation actuelle en insistant sur le travail acharné de l’équipe à l’entraînement. « Je pense que nous travaillons très dur chaque jour pour être la meilleure équipe. Nous sommes donc très heureux et nous continuons sur notre lancée. La Premier League vient seulement de commencer et nous sommes prêts pour les matches à venir », a-t-il affirmé.