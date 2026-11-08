« Je suis vraiment contrarié » : Andoni Iraola fulmine contre une décision concernant un penalty en fin de match, malgré la victoire de Liverpool

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Liverpool a décroché trois points précieux à Selhurst Park pour rester au contact des équipes de tête de la Premier League, mais l’entraîneur Andoni Iraola était loin d’être d’humeur à célébrer après le match. Malgré la prestation efficace de Liverpool, qui a surclassé une équipe de Crystal Palace en difficulté, l’Espagnol était furieux d’une décision arbitrale prise en fin de rencontre, qui témoigne selon lui d’un manque de cohérence dans le championnat.

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La rédemption à Selhurst Park

Liverpool a puni le manque de réalisme de Crystal Palace à Selhurst Park lorsqu’Alexis Mac Allister a ouvert le score cinq minutes avant la pause, de la tête, sur une combinaison astucieuse sur coup franc. Florian Wirtz a doublé la mise 14 minutes après le début de la seconde période sur une passe de Bradley Barcola, avant qu’Alexander Isak n’inscrive son septième but de la saison en Premier League pour porter le score à 3-0. Eddie Nketiah a ensuite transformé un penalty dans le temps additionnel après une faute de Milos Kerkez, mais ce but n’a été qu’une consolation tardive pour l’équipe à domicile.

Après le coup de sifflet final, Iraola a souligné l’importance du résultat : « C’était une victoire importante pour nous avant la trêve internationale, après la semaine que nous avons eue. En plus, nous sommes rentrés très tard de Turquie jeudi soir. Je sais qu’ils ont joué eux aussi, mais c’était important de terminer par une victoire. En première période, nous avons eu un peu de mal défensivement, mais ensuite nous avons plutôt bien géré la fin du match, même si le dernier penalty m’agace un peu. »

Le moment choisi pour ouvrir le score a particulièrement satisfait le staff, qui avait travaillé les combinaisons sur coups de pied arrêtés à l’entraînement. « C’était un moment clé du match, a expliqué Iraola à Sky Sports. Nous méritions, avant cette saison, de marquer sur ces coups francs excentrés. Alexis [Mac Allister] arrivait sur ces ballons au premier poteau et, à ce moment-là, nous avions des occasions, ils en avaient aussi, le match était assez équilibré. Rentrer aux vestiaires à 1-0, c’était énorme. »

La fluidité offensive et les exploits d’Alisson

Iraola a rapidement salué la prestation décisive de Wirtz après que Liverpool a rebondi à la suite de deux défaites consécutives, contre Fenerbahçe en Ligue des champions et Arsenal en Premier League. Revenant sur la prestation de l’Allemand, l’entraîneur a déclaré : « Je suis très satisfait. Je pense qu’il a fait un très bon match aujourd’hui. C’est un très beau but, avec le déplacement d’Alex [Isak] qui libère l’espace derrière pour la finition, et la passe de Bradley. Je trouve que c’est une très belle action et je suis heureux pour lui. »

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Si les attaquants ont attiré l’attention, les interventions d’Alisson Becker ont été tout aussi essentielles pour assurer les trois points. Le gardien brésilien a dû réaliser six arrêts au cours de l’après-midi, dont une intervention exceptionnelle alors que le score était encore nul. Son entraîneur n’a pas tari d’éloges sur son gardien numéro un : « Surtout en première période, à 0-0, il a réalisé une intervention brillante. C’était déterminant parce que, dans ce genre de match, marquer le premier but est important. Sur cette action, il a été très bon. »

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Iraola fustige une incohérence « agaçante » de la VAR

La fin d’après-midi a été ternie dans les derniers instants lorsque Kerkez a été sanctionné pour une faute dans la surface, permettant à Nketiah de marquer sur penalty pour réduire l’écart. La décision a mis Iraola en colère. « Dans notre surface, ils sifflent penalty, et dans l’autre surface, maintenant, ils le sont aussi, a déclaré l’entraîneur de Liverpool. Je sais que nous menons 3-0 et que nous sommes à la 95e minute, mais je suis très contrarié. C’est un choc tête contre tête, mais même là, c’est Osario sur Milos [Kerkez]. C’est un choc entre les têtes. On peut dire que le score est de 3-0, mais, pour moi, il y a plus que cela, parce que ce n’est pas la première fois cette saison et, quand on compare… Je suis vraiment contrarié. »

« La VAR a pris beaucoup de temps, a ajouté Iraola. Quand un penalty est sifflé et qu’ils prennent deux minutes, regardent deux fois, trois fois les images, ils trouvent un moyen pour que la VAR ne les rappelle pas. Un match sans encaisser de but n’a rien de facile en Premier League et nous voulions gagner 3-0. Ce n’est pas seulement à cause de ce penalty, c’est à cause de beaucoup de choses. »

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Inquiétude à Liverpool avant la trêve internationale

Cette victoire souligne la forme dominante de Liverpool à l’extérieur : le club a désormais pris 13 points loin de ses bases en Premier League cette saison, plus que toute autre équipe du championnat. Il égale ainsi son meilleur total de points après ses cinq premiers déplacements lors d’une saison de championnat. « On veut terminer par une victoire. Cela nous place dans une meilleure position, mais nous devons continuer à progresser », a reconnu l’entraîneur au sujet de la dynamique de son équipe.

La crainte de perdre d’autres joueurs préoccupe manifestement l’Espagnol alors que son équipe aborde une période cruciale de la saison. « Maintenant, nous prions tous parce que, lors de la dernière trêve internationale, nous avons perdu trois joueurs et c’est bien la dernière chose dont nous avons besoin aujourd’hui, a confié Iraola. J’espère que tout se passera bien et que nous ne perdrons personne cette fois. »