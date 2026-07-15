« Je suis un grand fan de Messi, mais j’ai fini par le détester. »

Jack van Gelder, grand admirateur de Lionel Messi, avoue toutefois nourrir un sentiment ambigu à son égard durant cette Coupe du monde. Le journaliste et expert du ballon rond estime que le meneur de jeu argentin, 39 ans, bénéficie d’un traitement de faveur de la part des arbitres.

« Ces derniers jours, je me suis surpris à penser : “Diantre, je suis un immense fan de Messi, et pourtant je commence à le détester un peu” », a reconnu Van Gelder mercredi lors d’un entretien avec Radio 538.

« Pas à cause de son comportement, mais parce qu’on le protège. C’est très agaçant, même absurde. Du coup, on se surprend à souhaiter que l’Angleterre l’emporte ce soir », déclare Van Gelder en allusion à la demi-finale très controversée d’Atlanta.

Le commentateur de 75 ans se dit d’ailleurs séduit par l’Angleterre, et plus particulièrement par Jude Bellingham. « Il s’est vraiment imposé. Et Harry Kane est bien sûr un footballeur fantastique. Mais ce soir, observez bien Elliot Anderson – même si, comme d’habitude, ça n’arrivera pas si je le dis. C’est un milieu de terrain qui vient d’être acheté par Manchester City pour 135 millions d’euros. Oui, ils avaient encore un peu d’argent de côté. »

« Mais c’est aussi un footballeur fantastique, dans ce milieu de terrain anglais. Je le répète sans cesse, quel que soit le niveau : si votre milieu de terrain est solide, si le centre de votre milieu est bien en place et qu’il y a un bon équilibre, alors n’importe quelle équipe peut bien fonctionner », explique Van Gelder en analysant l’équipe de Thomas Tuchel.

Le vainqueur de ce duel affrontera l’Espagne en finale dimanche prochain. La Roja a impressionné mardi en battant la France 2-0 dans l’autre demi-finale.