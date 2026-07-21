Une vague de critiques virulentes a poussé la créatrice de contenu espagnole Inés García, petite amie de la star du Barça Lamine Yamal, à publier un long communiqué sur la plateforme « X » pour se défendre après la diffusion de photos et de vidéos des célébrations de la sélection espagnole pour son titre de Coupe du monde 2026, qui montraient le joueur l'ignorer, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur une rupture de leur relation.

Les utilisateurs de la plateforme « X » ont largement partagé des photos des célébrations officielles de la sélection espagnole à Madrid, sur lesquelles Lamine Yamal apparaît en train de prêter à peine attention à sa petite amie influenceuse, résidant à Séville, ce qui a poussé des milliers de personnes à commenter que la relation entre eux était sur le point de s'effondrer, au milieu de messages de haine et d'insultes que certains ont adressés à la jeune femme.

Inés, qui entretient officiellement une relation avec la star du Barça depuis plus de trois mois, bien qu'elle ait reconnu que « notre relation est bien plus longue que vous ne l'imaginez », a ressenti la nécessité de répondre à l'attaque féroce dont elle a fait l'objet. Elle a donc publié un communiqué émouvant sur son compte personnel, qu'elle a débuté ainsi : « Je n'aurais jamais imaginé que partager quelque chose d'aussi simple se transformerait en tout cela. »

La créatrice de contenu a ajouté : « Je lis les commentaires depuis des heures et, malgré ma tentative de paraître forte, je suis aussi un être humain. Derrière ce compte, il y a une personne qui ressent, qui pleure, qui se trompe, et qui ne cesse pas d'être un être humain simplement parce qu'elle est en couple. »

Inés a voulu clarifier la différence entre la critique constructive et l'agression délibérée en déclarant : « Je comprends la critique constructive, mais il y a un fossé immense entre exprimer son opinion et perdre son temps à humilier, insulter ou souhaiter du mal à quelqu'un que vous ne connaissez pas », affirmant qu'elle ne fait pas de mal à Lamine Yamal parce qu'elle « n'a rien pris à personne, je ne fais que vivre ma vie ».

L'influenceuse espagnole a exhorté ses abonnés à faire preuve d'empathie et d'humanité en déclarant : « Rappelez-vous, avant d'écrire un commentaire, qu'il y a une autre personne de l'autre côté de l'écran, qui a une famille, des amis, des craintes et des sentiments. Vous ne savez pas à quel point vos mots peuvent l'affecter. »

Elle a ajouté sur un ton émouvant : « Je suis une femme dotée de sentiments, et j'ai une famille qui lit ces choses également ; je traverse de bons jours et d'autres mauvais, comme tout le monde. Je n'essaie de convaincre personne de m'aimer, tout ce que je demande, c'est un peu d'empathie, un peu d'humanité, car personne ne mérite de recevoir des centaines ou des milliers de messages haineux. »

Inés a conclu son communiqué en exprimant l'espoir qu'« Internet cesse un jour d'être un lieu où l'on célèbre la cruauté », affirmant que son unique objectif est de « partager de petits détails de ma vie sans aucune intention de nuire ou de déranger quiconque », et a terminé en déclarant : « Nous essayons tous de vivre notre vie du mieux possible. J'espère que nous choisirons toujours la compassion plutôt que la haine. »