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Le capitaine de West Ham, Jarrod Bowen, reste convaincu que Scott Parker, spécialiste des montées, peut ramener le club directement en Premier League avant le match de samedi contre Stoke City. Alors que son équipe reste sur six rencontres sans victoire en Championship, l’attaquant demande aussi à ses coéquipiers en difficulté de cesser de chercher des excuses et de prouver leur valeur.

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Bowen croit Parker capable de mener West Ham à la montée

Bowen a apporté son soutien à Parker alors que West Ham tente de sauver une saison qui peine à décoller. Déjà dirigé par son deuxième entraîneur après le remplacement de Nuno Espirito Santo , le club, initialement favori pour la montée, est loin des attentes. Après avoir connu la deuxième division avec Hull City, le capitaine sait que Parker ne pourra rééditer ses montées avec Fulham, Bournemouth et Burnley sans l’adhésion de tout l’effectif.

Le capitaine rappelle les exigences de la montée

Malgré la mauvaise passe de son équipe, Bowen reste essentiel pour maintenir West Ham dans la course à la montée. Après avoir résisté aux rumeurs de départ cet été, à la suite de la relégation, et signé un contrat révisé jusqu’en 2030, le capitaine compte sept buts et sept passes décisives en 17 matches de championnat.

Interrogé par talkSPORT sur les chances de montée du club lors de l’événement EFL Power of 72, qui met à l’honneur le travail mené toute l’année par les associations caritatives des clubs auprès de plus d’un million de personnes chaque saison, Bowen a répondu : « Je suis très, très confiant à cet égard. Mais la montée est un objectif final et il faut la mériter chaque semaine. On ne peut pas simplement s’attendre à ce qu’elle arrive.

« Ce championnat est l’un des plus difficiles dont il faut sortir. Il faut être au rendez-vous chaque semaine. Chaque match sera différent, mais nous devons faire preuve de constance et d’humilité, et aborder les choses de la bonne manière. Avec un peu de chance, nous pourrons faire la fête en mai. »

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Le capitaine refuse les excuses

La référence de Bowen au mois de mai prend une importance particulière alors que les spéculations sur un possible départ en janvier se multiplient si la montée devient hors de portée. Contrairement à leur capitaine, plusieurs recrues coûteuses n’ont pas été à la hauteur. Taty Castellanos et Pablo, arrivés en janvier dernier pour un montant cumulé de 47 millions de livres sterling, n’ont inscrit que deux buts à eux deux en championnat. Arne Engels, recruté au Celtic l’été dernier pour 22 millions de livres sterling, n’a pas non plus répondu aux attentes.

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Ces prestations décevantes ont soulevé la question de savoir si certains joueurs de l’effectif avaient sous-estimé les exigences de la division. Bowen a toutefois catégoriquement rejeté cette explication auprès du média : « Je pense qu’au fond, on ne veut jamais se retrancher derrière l’excuse selon laquelle de grands joueurs ne comprennent pas le championnat, parce que nous sommes tous des professionnels, nous voulons gagner et nous savons que chaque match sera différent et difficile, quelles que soient les exigences qu’il impose.

« Nous ne pouvons pas trop nous appuyer là-dessus. Nous devons simplement regarder la réalité en face : nous n’avons pas été assez bons et nous n’avons pas obtenu les résultats. C’est parce que nous n’avons pas été assez bons.

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« Nous le savons, mais nous savons aussi que nous pouvons être très, très bons. Nous devons continuer à le prouver et à le montrer. »

Un sérieux test face à Stoke

L’équipe de Parker aura dès ce week-end l’occasion d’enrayer sa chute avec la venue à Londres de Stoke, deuxième du classement. Les visiteurs arrivent en grande forme : ils ont remporté six de leurs sept derniers matches de championnat et se sont installés dans une dynamique favorable près du sommet du classement. Une victoire montrerait que l’effectif répond aux attentes de Parker, tout en dissipant une partie des incertitudes qui persistent autour de l’avenir de Bowen en janvier.