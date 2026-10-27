« Je suis très heureux que Harry ait remporté cela pour l’Angleterre » : Aaron Danks salue le sacre de Kane au Ballon d’Or avant le match du Bayern Munich contre Magdeburg en Coupe d’Allemagne

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Aaron Danks, entraîneur adjoint du Bayern Munich, a exprimé sa fierté après le dernier cap individuel franchi par Harry Kane, soulignant l’importance de l’attaquant pour son club comme pour son pays. Les récentes distinctions de Kane apportent une note positive au moment où le géant allemand se prépare à ses prochaines échéances en Coupe d’Allemagne.

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Le Bayern célèbre l’exploit historique de Kane

Alors que le Bayern prépare son prochain rendez-vous en Coupe d’Allemagne, l’ambiance à Saebener Strasse a été portée par une distinction individuelle majeure. Danks en a profité pour féliciter publiquement Kane pour son récent succès au Ballon d’Or, soulignant l’effet d’une récompense aussi prestigieuse sur le moral du groupe. Le capitaine de l’Angleterre affiche une forme étincelante depuis son arrivée en Bavière, et cette nouvelle distinction témoigne de son statut de meilleur avant-centre du monde.

Danks a souligné que cette fierté dépassait le cadre du club et revêtait aussi une importance pour l’Angleterre. « Je ne peux pas dire que j’étais particulièrement confiant : il devait rivaliser avec des joueurs de tout premier plan. Les écarts étaient très faibles. Nous travaillons en étroite collaboration avec lui et voyons les efforts qu’il fournit. Je suis vraiment ravi pour lui. En tant qu’Anglais, je ne suis pas tout à fait impartial sur ce point. Mais je vois à quel point il travaille dur chaque jour. Je suis ravi pour lui et aussi pour le club ; cela montre ce que représente ce club. Je suis très fier. Je suis également très heureux que Harry ait remporté cette récompense pour l’Angleterre, devenant le premier joueur à le faire depuis Michael Owen. Il va maintenant revenir et continuer à travailler avec son professionnalisme et son humilité habituels », a-t-il déclaré.

Kane ne compte pas se reposer sur ses lauriers

Danks a mis en avant l’éthique de travail inlassable et la discipline mentale sans faille de Kane, soulignant que l’attaquant consacre constamment son énergie à progresser. Plutôt que de s’attarder sur ses matches ou ses accomplissements passés, Kane conserve une concentration de très haut niveau qui lui permet de garder les pieds sur terre et de rester tourné vers la suite.

« Je sais que Harry va désormais se concentrer pleinement sur son prochain objectif, sa prochaine performance, son prochain match. Il retrouvera immédiatement cette attitude professionnelle », a déclaré Danks. « Les propos de Harry étaient formidables pour tous les jeunes joueurs ; il ne s’adressait à personne en particulier. Il travaille incroyablement dur pour être bien préparé. Sa réussite parle d’elle-même. Il y a quelques années, beaucoup de gens disaient qu’il ne gagnerait jamais rien. Ces succès arrivent maintenant ; il laisse sa réussite parler d’elle-même. »

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Garder les pieds sur terre malgré l’euphorie du Ballon d’Or

L’euphorie suscitée par le Ballon d’Or historique de Harry a gagné le vestiaire, mais Danks est déterminé à garder son groupe les pieds sur terre. Évoquant l’enthousiasme palpable après la cérémonie, l’entraîneur a souligné le contraste saisissant entre la gloire individuelle et les exigences incessantes du football de haut niveau, tout en revenant sur les émotions contrastées vécues par son équipe ces dernières semaines.

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« On voit les extrêmes que la vie peut offrir. L’immense joie que Harry a ressentie hier et les moments que nous avons traversés ces dernières semaines. Il est important de comprendre que ce sont les personnes qui comptent le plus. En tant qu’entraîneur, il faut savoir comment tirer le meilleur de ses joueurs. Face aux difficultés, nous devons faire confiance à la cohésion de notre équipe ; cela nous rendra encore plus forts », a-t-il fait remarquer.

Le défi de Magdeburg pris au sérieux

Malgré les célébrations autour de Kane, Danks a assuré que l’équipe restait pleinement concentrée sur son prochain match de coupe nationale. Le staff technique a analysé en détail cette formation de deuxième division et averti que ses récentes performances montraient qu’elle était capable de poser de sérieux problèmes si le leader de Bundesliga manquait de concentration. Danks a insisté sur la nécessité de respecter l’adversaire, soulignant que Magdeburg connaît actuellement une série de résultats positifs en 2. Bundesliga.

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« C’est une bonne équipe, avec un bon entraîneur, de bonnes idées et des principes solides. Elle est en forme et a bien commencé la saison. C’est un grand rendez-vous pour elle. Nous devrons faire preuve de la même énergie que dernièrement pour montrer ce dont nous sommes capables », a indiqué Danks.