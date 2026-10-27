« Je suis très heureux que Harry ait remporté ce prix pour l’Angleterre » : Aaron Danks salue le sacre de Kane au Ballon d’Or avant le match du Bayern Munich contre Magdebourg en Coupe d’Allemagne

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Aaron Danks, entraîneur adjoint du Bayern Munich, a exprimé sa fierté après le nouveau cap individuel franchi par Harry Kane, soulignant l’importance de l’attaquant pour son club comme pour son pays. Les récentes distinctions reçues par Kane créent un contexte favorable alors que le géant allemand se prépare à ses prochains rendez-vous en coupe nationale.

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Le Bayern célèbre l’exploit historique de Kane

L’ambiance à Saebener Strasse est à la fête alors que le Bayern prépare son prochain défi en Coupe d’Allemagne. Danks a profité de l’occasion pour féliciter publiquement Kane pour son récent succès au Ballon d’Or, soulignant l’effet d’une récompense aussi prestigieuse sur le moral de l’équipe. Le capitaine de l’Angleterre affiche une forme étincelante depuis son arrivée en Bavière, et cette nouvelle distinction témoigne de son statut de meilleur avant-centre du monde.

Danks a tenu à préciser que cette fierté dépassait le cadre du club et revêtait aussi une importance pour l’Angleterre. « Je ne peux pas dire que j’étais très confiant : il devait rivaliser avec des joueurs de premier plan. Cela s’est joué à très peu de chose. Nous travaillons en étroite collaboration avec lui et voyons tous les efforts qu’il fournit. Je suis vraiment ravi pour lui. En tant qu’Anglais, je ne suis pas totalement impartial. Mais je vois à quel point il travaille dur chaque jour. Je suis ravi pour lui et pour le club aussi ; cela montre ce que représente le club. Je suis très fier. Je suis également très heureux que Harry ait remporté ce prix pour l’Angleterre, devenant le premier joueur à le faire depuis Michael Owen. Il va maintenant revenir et continuer à se comporter avec son professionnalisme et son humilité habituels », a-t-il déclaré.

Pas question pour l’infatigable Kane de se reposer sur ses lauriers

Danks a mis en avant l’éthique de travail sans relâche de Kane et sa discipline mentale à toute épreuve, soulignant que l’attaquant consacre constamment son énergie à progresser. Plutôt que de s’attarder sur ses précédents matches ou ses accomplissements, Kane conserve une concentration de très haut niveau qui lui permet de garder les pieds sur terre et de rester résolument tourné vers la suite.

« Je sais que Harry va maintenant se concentrer pleinement sur son prochain objectif, sa prochaine performance, son prochain match. Il retrouvera immédiatement cette attitude professionnelle », a affirmé Danks. « Les propos de Harry étaient formidables pour tous les jeunes joueurs ; ils ne s’adressaient à personne en particulier. Il travaille incroyablement dur pour être bien préparé. Sa réussite parle d’elle-même. Il y a quelques années, beaucoup de gens disaient qu’il ne gagnerait jamais rien. Les succès arrivent désormais ; il laisse ses résultats parler pour lui. »

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Garder les pieds sur terre malgré l’euphorie du Ballon d’Or

L’euphorie suscitée par le sacre historique de Harry au Ballon d’Or a gagné le vestiaire, mais Danks est déterminé à garder son équipe les pieds sur terre. Évoquant l’enthousiasme palpable après la prestigieuse cérémonie, l’entraîneur a souligné le contraste saisissant entre une consécration individuelle et les exigences incessantes du football de haut niveau, revenant sur les émotions contrastées vécues par son équipe ces dernières semaines.

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« On voit les extrêmes que la vie peut offrir. L’immense joie que Harry a ressentie hier et les moments que nous avons traversés ces dernières semaines. Il est important de comprendre que ce sont les personnes qui comptent le plus. En tant qu’entraîneur, il faut comprendre comment tirer le meilleur de ses joueurs. Face aux difficultés, nous devons faire confiance à la cohésion de notre équipe ; cela nous rendra encore plus forts », a-t-il fait remarquer.

Du respect pour le défi posé par Magdeburg

Malgré les célébrations autour de Kane, Danks a insisté sur le fait que l’équipe restait entièrement concentrée sur son prochain match de coupe nationale. Le staff technique a analysé en détail cette équipe de deuxième division, avertissant que ses récentes prestations laissaient penser qu’elle pouvait poser d’importants problèmes aux leaders de Bundesliga si ceux-ci manquaient de concentration. Danks a souligné la nécessité de respecter l’adversaire, notant que Magdeburg traverse actuellement une période de bons résultats en 2. Bundesliga.

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« C’est une bonne équipe, avec un bon entraîneur, de bonnes idées et des principes solides. Elle est en forme et a bien commencé la saison. C’est un grand rendez-vous pour elle. Nous devrons faire preuve de la même énergie que récemment pour montrer ce dont nous sommes capables », a souligné Danks.