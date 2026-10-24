Partager Suivez GOAL sur Google

Nicolas Jackson s’est réjoui après son doublé, qui a permis à Aston Villa de battre Manchester City 2-1 samedi. L’attaquant a salué Unai Emery, ses coéquipiers et les supporters après ce résultat, qui a mis fin au sans-faute de City en début de saison de Premier League et offert à Villa sa première victoire à domicile en championnat cette saison.

Publicité

Un doublé face au leader

Au micro de TNT Sports après le match, Jackson est revenu sur sa prestation décisive. L’attaquant a inscrit les deux buts de Villa, mettant fin à la série de sept victoires consécutives en championnat de l’équipe d’Enzo Maresca. Il a insisté sur le fait que marquer faisait simplement partie de son travail.

« C’est mon travail, alors je suis très heureux de le faire à chaque fois », a déclaré Jackson. « J’espère ne pas me blesser pour pouvoir continuer à travailler pour l’entraîneur et l’équipe. Je suis très heureux que nous ayons gagné, et c’est le plus important pour moi. »





Jackson s’épanouit sous les ordres d’Emery

Jackson a désormais inscrit six buts lors de ses six dernières apparitions, toutes compétitions confondues. Il s’épanouit sous les ordres d’Emery, qui l’avait entraîné à Villarreal. L’attaquant, dont Maresca s’était séparé à Chelsea avant son arrivée pour remplacer Ollie Watkins, attribue à l’entraîneur et à ses coéquipiers le mérite de l’avoir aidé à s’intégrer rapidement.

« Je suis très heureux, vous savez. Le plus important, c’est que je suis très content de l’entraîneur, des joueurs de l’équipe et des supporters », a expliqué Jackson. Il a ajouté : « Ce n’est pas facile, mais c’est plus facile grâce à l’entraîneur et aux joueurs, bien sûr. C’est un vestiaire incroyable, un entraîneur incroyable. »









Publicité Publicité

Villa Park frappe encore

Villa Park reste un stade difficile pour Manchester City, qui ne s’y est pas imposé depuis plusieurs saisons. Cette victoire est également la première de Villa à domicile en championnat cette saison. Jackson a reconnu l’ampleur du défi, tout en soulignant l’importance des trois points.

« C’était incroyable, difficile, vous savez, mais nous avons gagné, et c’était le plus important. Nous savons que c’est une équipe très forte, elle est en tête du classement, alors nous sommes très heureux d’avoir gagné », a déclaré Jackson. Il a conclu : « Dieu merci, nous avons décroché notre première victoire à domicile en championnat. »

Et maintenant ?

Aston Villa cherchera à poursuivre sur cette lancée face à Bournemouth en Coupe de la Ligue anglaise, avant un match de Premier League contre Fulham. Manchester City, qui reste en tête avec 21 points malgré cette défaite, se prépare désormais à affronter Brighton deux fois : en coupe mercredi, puis de nouveau en championnat samedi.