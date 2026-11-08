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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a appelé son équipe à réagir avec calme et mesure après avoir vu son élan du début de saison s’évanouir lors d’un déplacement décevant dans les Midlands de l’Est. Le club de l’Etihad a subi une troisième défaite consécutive en première division, s’inclinant 3-1 sur le terrain de Nottingham Forest samedi après-midi.

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Un début de match catastrophique au City Ground

Les visiteurs ont été sonnés par deux buts encaissés coup sur coup. Jair Cunha et Liam Delap, ancien attaquant de City, ont donné à Forest un avantage solide en moins de 18 minutes, faisant immédiatement dérailler le plan de jeu de City. Rayan Cherki a réduit l’écart d’une belle frappe après la pause, offrant un bref espoir à l’équipe de Maresca.

Mais Delap a de nouveau frappé à l’issue d’une contre-attaque rapide pour assurer la victoire à l’équipe d’Oliver Glasner. Avec ce résultat, City compte six points de retard sur Arsenal, champion en titre. Le contraste est saisissant avec son début de saison parfait : City avait remporté ses sept premiers matches avant de trébucher face à Aston Villa, Brighton et désormais Forest.

Maresca appelle à prendre du recul

Maresca a exhorté son groupe à ne pas céder à la panique malgré cette soudaine baisse de forme. « Je suis toujours inquiet, même quand nous gagnons, a déclaré Maresca. Il faut garder le sens de la mesure. Nous avons gagné sept matches d’affilée. Maintenant, nous en avons perdu trois de suite, alors il faut garder le sens de la mesure. »

À l’approche de la pause dans les compétitions nationales, l’entraîneur italien a insisté sur l’importance de la réflexion. « Pendant la trêve internationale, nous allons essayer de comprendre ce que nous pouvons améliorer, puis essayer de repartir de l’avant après la trêve internationale, a-t-il ajouté. Comme nous l’avons fait lors de la première, nous allons profiter de cette trêve internationale pour essayer de déterminer plus clairement ce que nous pouvons améliorer. Nous savons que nous faisons certaines choses mieux, et nous savons aussi que nous devons en améliorer d’autres. Nous allons donc mettre cette période à profit pour essayer de comprendre comment éviter ce genre de matches. »

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L’entraîneur de City a également expliqué les sorties de Marc Guehi et Josko Gvardiol à la mi-temps. « Ils étaient tous les deux blessés et ont tous les deux demandé à sortir, a-t-il révélé. Marc Guehi était blessé. Josko Gvardiol avait déjà eu un problème pendant la semaine, donc c’était simplement parce qu’ils avaient des pépins physiques. »

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Delap fait gagner l’équipe de Glasner

Pour Forest, cette victoire atténue la pression grandissante. Depuis l’arrivée de Glasner, l’équipe n’avait remporté qu’un seul de ses neuf matches, tandis que Delap, recrue la plus chère de l’histoire du club, n’avait inscrit qu’un but depuis son arrivée en provenance de Chelsea.

L’entraîneur autrichien a salué le doublé décisif de son attaquant, tout en soulignant qu’il pouvait encore progresser. « Maintenant, Liam doit continuer à travailler pour retrouver sa meilleure forme, a déclaré Glasner. Disons qu’il doit redevenir le Liam Delap qu’il était à Ipswich, puis, bien sûr, encore améliorer son jeu. Il a encore beaucoup de progrès à faire.

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« Certainement pas dans sa finition du pied gauche ou du pied droit, mais il doit améliorer son jeu de tête, ses déplacements dans la surface. Il doit mieux comprendre ce que nous faisons sans le ballon. Mais, très honnêtement, il a aussi très bien joué. »

Glasner a également plaisanté sur son sprint le long de la ligne de touche pour célébrer le deuxième but de Delap. « Bien sûr, je ne peux pas demander aux joueurs de courir plus que leurs adversaires si, de mon côté, je cours moins que l’entraîneur adverse. Je pense donc que je devais suivre, a-t-il fait remarquer. On vient de me dire qu’ils avaient parcouru six ou sept kilomètres de plus que City aujourd’hui. Cela veut dire que je devais aussi courir plus qu’Enzo Maresca, et j’ai fait mon travail. Ça m’a amusé. »

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La trêve internationale pour repartir de l’avant

La trêve internationale qui approche intervient à un moment crucial pour le groupe de Maresca, en difficulté. City doit profiter de ces deux semaines pour se remobiliser, évaluer l’état physique de Guehi et de Gvardiol et trouver des solutions à ses soudaines failles défensives.

À la reprise des compétitions de clubs, City subira une immense pression pour réduire son retard de six points sur Arsenal et mettre fin à sa série de défaites avant que ses ambitions de titre ne soient durablement compromises. Forest, de son côté, espérera que cette victoire marquante lui donnera l’élan nécessaire pour remonter au classement.