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L’attaquant de Manchester United Matheus Cunha a fait part de son épuisement et de sa frustration après que son équipe est revenue deux fois de deux buts de retard pour arracher un nul 4-4 à domicile contre Aston Villa. Malgré ce point obtenu au terme d’un match spectaculaire à Old Trafford dimanche, Manchester United aborde la trêve internationale de novembre à la 18e place.

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L’attaquant brésilien déplore les débuts de match poussifs

Cunha a disputé l’intégralité de la rencontre dimanche, après avoir contribué en milieu de semaine à une victoire 3-2 contre la Roma en Ligue des champions, obtenue après avoir été mené. Il a provoqué un penalty à la 16e minute après une faute de Boubacar Kamara et a mis le gardien Zion Suzuki à l’épreuve sur une frappe lointaine. Bruno Fernandes a transformé ce penalty, avant que Youri Tielemans ne réponde aux buts inscrits en début de match par Alysson et Nicolas Jackson. Après le penalty de John McGinn, Leon Goretzka a porté le score à 4-2, mais les buts de Joshua Zirkzee et Patrick Dorgu dans le temps additionnel ont permis d’arracher un point.

Les remontées tardives masquent un problème de mentalité

S’interrogeant sur les raisons pour lesquelles son équipe ne fait preuve d’urgence qu’une fois menée au score, Cunha a déclaré à Sky Sports : « Je suis tellement fatigué et déçu aussi. Après l’autre soir [contre la Roma], nous avons parlé de la façon dont nous encaissons des buts et de notre mentalité pour revenir dans le match.

« Nous avons encore dû jouer comme Manchester United et aller de l’avant. Nous avons montré du courage, mais nous ne le faisons qu’après avoir encaissé des buts.

« Nous avons montré du caractère après avoir encaissé des buts. Si nous avions montré ce caractère et ce courage plus tôt, nous gagnerions davantage de matches.

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« Je ne sais pas pourquoi nous nous compliquons la tâche. Nous travaillons tous dur et nous voulons tous être les meilleurs. Nous devons changer de mentalité dès le début. »

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L’attaquant comprend la frustration des supporters

United n’a réussi à garder sa cage inviolée lors d’aucun de ses 10 premiers matches de championnat, une première depuis 1986-1987. Le club occupe à ce stade d’une saison dans l’élite son plus mauvais classement depuis cette même saison, où il était 20e.

Comprenant pourquoi les supporters d’Old Trafford sont mécontents, Cunha a ajouté : « Avant de jouer, tout le monde est supporter. On comprend pourquoi ils sont frustrés. C’est tout à fait normal, nous le comprenons.

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« Nous sommes sur le terrain et nous devons gérer cela. Nous devons changer de mentalité, être dans le match. Je ne pense pas que les supporters soient contre nous ; ils veulent simplement nous voir bien jouer et gagner des matches.

« Avant toute chose, nous devons nous remettre en question, les joueurs comme le staff. C’est un immense club et vivre quelque chose comme ça [être aussi bas au classement], ce n’est pas normal. »

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Liverpool attend United après la trêve

Sans victoire depuis huit matches de Premier League, United égale sa série de disette d’avril à mai 2025. Le club est désormais assuré de passer au moins 15 jours consécutifs dans la zone de relégation, sa plus longue période dans cette situation dans l’élite depuis une série de 28 jours en septembre et octobre 1986. Cunha et ses coéquipiers doivent profiter des deux semaines de trêve internationale pour corriger leurs lacunes défensives. À la reprise du championnat dans quinze jours, Manchester United affrontera son rival Liverpool dans un choc qui s’annonce difficile.