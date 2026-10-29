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L’ancien latéral droit de Liverpool Glen Johnson s’est interrogé sur la réticence des dirigeants du club à proposer une prolongation de contrat au milieu argentin Alexis Mac Allister, alors que des informations font état d’une prochaine refonte de l’entrejeu. Arrivé de Brighton en 2023 et sous contrat jusqu’en juin 2028, le joueur de 27 ans voit pourtant son avenir dans le Merseyside entouré d’incertitudes.

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Un ancien défenseur met en cause les dirigeants d’Anfield

Johnson ne comprend pas pourquoi Liverpool refuse de proposer un nouveau contrat à son meneur de jeu sud-américain, pourtant régulier. Il prévient que les clubs rivaux seraient prêts à tout pour le recruter. Bien que le champion du monde ait renoncé à un départ cet été et inscrit quatre buts en 13 matches cette saison, les dirigeants du club ont refusé de prolonger son contrat. À la place, ils envisagent de le vendre à l’été 2027.

Ses partenaires du milieu prolongés avant l’Argentin

Après avoir signé un contrat de cinq ans lors de son départ de l’Amex Stadium il y a trois ans, Mac Allister a révélé en septembre qu’il était « très, très triste » après que la direction lui a fait savoir qu’elle n’était pas en mesure de lui proposer une prolongation. Sa frustration a grandi en voyant ses partenaires du milieu Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai signer de nouveaux contrats de longue durée, tandis que lui était laissé de côté.

Dans un entretien accordé à Betfred, Johnson a exprimé son incompréhension face à cette impasse : « Je suis surpris. Il est toujours solide, il n’est jamais mauvais et c’est un excellent joueur dans l’équipe de Liverpool. Je l’apprécie beaucoup en tant que joueur et Alexis a dit ouvertement qu’il voulait un nouveau contrat, parce que quelques autres joueurs ont été prolongés et pas lui. Il est clairement aussi surpris que nous. »

La reconstruction estivale menace l’avenir du meneur de jeu

Selon Sky Sports Switzerland, les responsables du recrutement d’Anfield ont informé l’Argentin de leur intention d’investir massivement dans au moins une recrue de premier plan au milieu de terrain à la fin de la saison. Sa demande de nouveau contrat sera donc rejetée, malgré sa volonté de rester.

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Évoquant l’importance du milieu de terrain dans le onze de départ, Johnson a ajouté : « S’il est assez bon pour être titulaire chaque semaine, c’est sûrement quelqu’un que l’on veut garder. Il fait tout bien et d’autres grands clubs seraient prêts à tout pour l’avoir. Je suis donc surpris qu’il n’ait pas encore été prolongé.

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« Il y a peut-être des informations en interne dont nous n’avons pas connaissance, mais au vu du joueur qu’il est et de tout ce qu’il apporte à l’équipe, je pense qu’ils doivent le garder. »

Les champions en titre bientôt à Anfield

Si des doutes persistent sur son avenir à long terme au-delà de cette saison, Mac Allister reste un élément essentiel sur le terrain pour l’entraîneur principal Andoni Iraola. Entré en jeu en cours de match seulement lors de la victoire aux tirs au but contre Chelsea en Carabao Cup mercredi, l’Argentin devrait retrouver une place de titulaire ce week-end. Liverpool reçoit Arsenal, champion en titre de Premier League, dimanche pour une affiche de la neuvième journée.