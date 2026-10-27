« Je suis surpris, mais heureux ! » : Gary Neville réagit à la décision de Manchester United de garder Michael Carrick avant le choc face à Chelsea

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Gary Neville a reconnu être stupéfait par la décision de Manchester United de maintenir Michael Carrick à son poste d’entraîneur après une série de résultats catastrophiques. Malgré la forte pression qui pèse sur lui depuis une lourde défaite à domicile, cette légende du club restera sur le banc pour le match crucial de Premier League face à Chelsea ce week-end.

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Carrick échappe pour l’instant à la purge à Old Trafford

Manchester United a choisi de maintenir sa confiance en Michael Carrick malgré sa chute inquiétante au classement de Premier League. L’ancien milieu de terrain a vu son équipe subir une lourde défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth dimanche, un résultat qui laisse Manchester United à la 16e place. Ce revers porte à huit le nombre de matches sans victoire du club, toutes compétitions confondues. Beaucoup en ont déduit que le passage de Carrick à Old Trafford touchait définitivement à sa fin après l’avoir vu saluer la Stretford End, dans ce qui ressemblait à un dernier adieu.

Le technicien de 45 ans était pourtant présent à Carrington mardi matin pour diriger l’entraînement et prépare désormais son équipe à un déplacement difficile à Stamford Bridge. Selon BBC Sport, les dirigeants de Manchester United ont décidé de donner à Carrick la possibilité de redresser la situation et de défendre sa place. Cette décision intervient alors que le club étudierait d’autres options de premier plan, notamment Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Antonio Conte et Fabian Hurzeler, pour prendre les rênes de l’équipe à Old Trafford, tandis que la pression continue de monter sur le staff technique actuel.

Neville réagit au sursis accordé à Carrick

S’exprimant sur Sky Sports, Neville, légende de Manchester United, a livré une analyse franche de la situation. Il a reconnu s’être attendu à un changement d’entraîneur après la débâcle contre Bournemouth. « Écoutez, je suis content. Je suis surpris, mais content, parce que j’étais absolument certain que ce dont j’ai été témoin dimanche marquerait la fin pour Michael », a expliqué Neville.

« C’est l’impression que ça donnait quand il a fait le tour du terrain seul à la fin, avec les joueurs derrière lui. C’était presque un tour d’adieu. Il saluait les supporters, presque comme pour s’excuser, mais aussi pour leur dire au revoir. Je suis donc vraiment surpris que Michael soit toujours en poste, mais j’en suis content, parce qu’il faut bien reconnaître que dimanche a été très difficile. »

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Neville a exprimé ses inquiétudes quant à l’engagement de l’équipe : « Je n’ai aucune idée de la tournure que prendront les deux prochaines semaines. J’espère qu’il pourra, d’une manière ou d’une autre, amener ces joueurs à jouer de nouveau pour lui. Ils ne l’ont pas fait ces dernières semaines. » Manchester United ne compte qu’un point d’avance sur la zone de relégation. Carrick doit donc obtenir une réaction immédiate d’un groupe qui peine à trouver son identité depuis le début de la saison.

Carrick clarifie ses gestes à Old Trafford

De son côté, Carrick a rapidement écarté l’idée qu’il faisait ses adieux aux supporters de Manchester United après le coup de sifflet final dimanche. « Ce n’était pas un adieu de ma part, a-t-il insisté. J’éprouve des sentiments partagés. Je ressens ce que vivent mes joueurs, ils traversent une période difficile. Sur certains points, nous pouvons les aider ; sur d’autres, la situation nous échappe, et les garçons en ressentent les effets en ce moment. J’ai des sentiments partagés face à la réaction des supporters. Avoir ce lien avec eux suscite des émotions contrastées. Il me faudra un peu de temps pour digérer tout ça, mais j’apprécie sincèrement leur soutien. Nous en sommes là aujourd’hui et nos résultats comme nos performances n’ont pas été à la hauteur. »

Le prochain match contre Chelsea représente un test majeur pour les deux clubs, Chelsea restant lui aussi sur une défaite 2-0 face à Tottenham. Manchester United a déjà été éliminé de la Carabao Cup cette saison après une défaite 3-2 au terme d’un match spectaculaire contre Brighton. La Premier League est donc désormais sa priorité pour se relancer sur la scène nationale.