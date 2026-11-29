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Jude Bellingham assure ne pas avoir simulé après son expulsion lors de la défaite surprise du Real Madrid contre Alaves (2-1). Le milieu anglais affirme être « sûr à 100 % qu’il y a eu contact » et se demande pourquoi un angle de caméra décisif n’a pas été montré à l’arbitre. Il assume toutefois la responsabilité des deux « situations bêtes » qui le priveront du déplacement à la Real Sociedad mercredi.

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Bellingham réfute les accusations de simulation

Bellingham assure ne pas avoir simulé lors de la défaite du Real Madrid contre Alaves (2-1), samedi. Le joueur de 23 ans a reçu un avertissement pour contestation à la 74e minute, puis un deuxième carton jaune pour simulation après être tombé dans la surface à la 88e.

Le Real cherchait à égaliser après avoir été mené 2-0, avant que Bellingham ne délivre une passe décisive à Kylian Mbappe pour son but à la 69e minute. Dans un message publié sur les réseaux sociaux et rapporté par BBC Sport, Bellingham a écrit : « Je suis abattu par le résultat d’hier et j’ai le sentiment qu’en me faisant expulser, j’ai privé l’équipe de la possibilité de vraiment se battre pour revenir au score dans les dernières minutes du match. »

« L’angle de vue de derrière le prouve »

Bellingham a poursuivi : « Concernant cette action, je suis sûr à 100 % qu’il y a eu contact avec mon genou et ma cuisse et, à mon avis, l’angle de vue de derrière le prouve. Je ne comprends pas vraiment pourquoi cet angle n’a pas été montré à l’arbitre sur l’écran.

« Peut-être qu’en voyant cet angle, l’arbitre aurait estimé qu’il y avait contact, mais pas suffisamment pour accorder un penalty, ce qui aurait été tout à fait compréhensible. En revanche, il est peu probable qu’il m’aurait donné un deuxième carton jaune pour « simulation », ce qui me prive du match important à Sociedad cette semaine. »

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Bellingham assume sa responsabilité

Le joueur anglais a tenu à souligner qu’il ne cherchait pas à rejeter la faute sur quelqu’un d’autre : « Je voulais simplement donner mon point de vue, sans chercher à blâmer qui que ce soit ni à créer une polémique. J’assume l’entière responsabilité de m’être mis dans deux situations bêtes qui ont abouti à un carton rouge. »

L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, avait déjà pris la défense de son milieu de terrain après le match samedi soir, fustigeant l’arbitre Cesar Soto Grado et affirmant qu’il « aime montrer son pouvoir ».

Bellingham absent pour le déplacement à la Real Sociedad

Cette défaite est la première du Real en 11 matches et le laisse à la troisième place de la Liga, derrière Barcelone et l’Atletico Madrid. Mourinho doit désormais trouver le moyen de rebondir sans Bellingham lors du déplacement de son équipe à la Real Sociedad mercredi.