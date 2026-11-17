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Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, s’est dit profondément choqué et déçu après la défaite 5-0 de son équipe face à l’Allemagne. Malgré la qualification déjà acquise pour les quarts de finale, il a fustigé la mentalité de ses joueurs et exigé une réaction immédiate.

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Lourde défaite à Berlin

Les Pays-Bas ont subi une lourde défaite 5-0 face à l’Allemagne à l’Olympiastadion, lors de leur dernier match du groupe A2 de la Ligue des nations de l’UEFA. Déjà qualifiés pour les quarts de finale avant le coup d’envoi, ils ont concédé leur première défaite depuis l’arrivée de Xavi Hernandez et sont retombés à la deuxième place, derrière leurs grands rivaux.

Après une première période serrée, les Pays-Bas se sont effondrés en seconde mi-temps. Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck et Brajan Gruda ont marqué pour l’Allemagne et mis la défense néerlandaise en pièces.

Xavi sous le choc et profondément déçu

Visiblement en colère après le match, Xavi n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer la prestation de son équipe, jugeant le résultat totalement inacceptable.

« Je suis sous le choc. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver et je suis très déçu », a déclaré Xavi aux journalistes.

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L’Espagnol a tenu des propos sévères et qualifié la défaite à Berlin de « honteuse ». « J’ai dit aux joueurs que nous devions changer de mentalité. Aujourd’hui, nous n’avons pas réussi à suivre le rythme de l’Allemagne, car nous n’avons pas été fidèles à nos valeurs. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons changer beaucoup de choses après aujourd’hui. Nous avons besoin de joueurs qui ont de l’envie. »

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Un contraste saisissant avec le match précédent

Xavi a souligné le contraste saisissant entre la victoire éclatante 7-0 contre la Grèce, quelques jours plus tôt, et la faillite collective face à l’Allemagne.

« Je suis très déçu, et c’est dommage, car jusqu’à aujourd’hui, j’étais très fier des joueurs. Vendredi dernier, en particulier, contre la Grèce, nous avions montré beaucoup de bonnes choses », a rappelé Xavi.

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« Aujourd’hui, c’était tout le contraire, alors que nous étions en train de construire quelque chose de bien. J’essaie de comprendre ce qui s’est passé. Nous allons beaucoup apprendre de ce match. »

Se reconstruire avant les quarts de finale

La phase de groupes terminée, les Pays-Bas disputeront les quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA en mars, mais ils doivent répondre à des questions urgentes.

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Xavi a clairement indiqué qu’une remise à plat s’imposait pour que son équipe puisse rivaliser avec les meilleures formations européennes lors des matchs à élimination directe. Les Pays-Bas devront profiter des prochains mois pour retrouver la solidité défensive et l’intensité qui avaient marqué le début de son mandat.